ATAK II projesinde bomba gelişme! Resmen başladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerine bir ziyaret düzenledi. Ziyaret esnasında Erbaş, TUSAŞ tarafından halihazırda yürütülen projeleri inceleyerek bilgi aldı.

Erbaş’ın ziyareti esnasında, üretim faaliyetlerine yeni başlanılan T929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ilk kez görüntülendi. Üretim faaliyetleri devam eden T929 helikopterinin parçasını imzalayan Ali Erbaş, helikopterin üretiminin en kısa sürede tamamlanması için dua etti.

T929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri (ATAK-II)

T-129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopterinden kazanılan teknolojik bilgi birikimi ve operasyonel tecrübe neticesinde, tamamen milli ve yerli imkânlar ile geliştirilecek “Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri” projesine, 22 Şubat 2019 tarihinde Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) arasında imzalanan anlaşmaya binaen başlanmıştır.

2023 yılında uçuşu gerçekleştirilecek Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri için TUSAŞ ve Motor Sich firması arasında yapılan anlaşmada 14 adet motor tedarik edilecek.

2025’e kadar toplam 14 adet motor teslimatının yapılması planlanırken, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri’ne ait olacak motorların ilk teslimatının 2 adet olacak şekilde Eylül 2022’de yapılması planlanıyor. T929 ATAK-II, bu yılın ikinci yarısından itibaren yer testleri için rotor çalıştırmaya başlayacak.

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