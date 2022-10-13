Ata topraklarında 6 anlaşma

Hacı Yakışıklı Astana

Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’na katılmak üzere Kazakistan’ın başkenti Astana’ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda sıcak bir şekilde karşılandı.

6 anlaşma imzalandı

Erdoğan ve Tokayev’in baş başa ve heyerlararası görüşmelerinin ardından iki ülke arasında ticaret, sağlık, tarım, kültür, sosyal ve spor alanlarında 6 anlaşma imzalandı. Ardından iki lider ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti. Burada söz alan Erdoğan, ata toprakları Kazakistan’da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek Tokayev ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 4’üncü toplantısını başarıyla icra ettiklerini söyledi. Dost ve kardeş ülkeler Türkiye ve Kazakistan arasında mükemmel düzeyde seyreden ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirdiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Derin tarihi birikime ve devlet tecrübesine sahip olan kardeş Kazakistan’ın istikrarı, huzuru, egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklemeyi sürdüreceğiz. Dün olduğu gibi bugün de yan yanayız, birlikteyiz. Rabb’im birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.

10 milyar dolar ticaret hedefi

“Ticaret, savunma sanayi, enerji, ulaştırma, ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılık alanında Kazakistan’la iş birliğimizi bundan sonraki süreçte daha da artıracağız. Eğitim, güvenlik ve kültür alanlarındaki münasebetlerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Sizlerin de huzurunda az önce, iş birliğimizin altyapısını tahkim eden anlaşmalara imza atıldı. Mayıs ayında 14 anlaşmaya imza atılmıştı şimdi de burada artı 6 anlaşma, toplamda 20 anlaşmayı imzalamış olduk. İmzalanan anlaşmaların ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Ticaret hacmimiz için belirlediğimiz ilk hedef olan 5 milyar dolar seviyesini geçen sene aşmıştık. Orta vade için tespit ettiğimiz 10 milyar dolarlık hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz. Orta Koridor’un geliştirilmesi başta olmak üzere, ulaştırma ve enerji alanlarında bağlantılarımızın kuvvetlendirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz.”

Türkiye'nin prestiji arttı

Tokayev de, Erdoğan’ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu ziyaret Kazak-Türk ilişkilerini güçlendirecek. Türkiye ile stratejik ilişkileri geliştirmeye devam edeceğiz. Türkiye, Kazakistan’ın en büyük 5. ticaret ortağı. Uluslararası meselelerde iki ülkenin tutumu yakın” diye konuştu. Erdoğan’a tarihi ve manevi değerleri birbirine yakın iki ülkenin kardeşlik bağlarının güçlendirilmesine sağladığı önemli katkılardan dolayı Kazakistan’ın Birinci Dereceli Dostluk Devlet Nişanı’nı takdim eden Tokayev, “Sizin yapıcı politikanız sayesinde Türkiye’nin dünyadaki prestiji arttı. Tüm uluslararası toplum, ülkenize büyük potansiyele sahip gelişmiş bir devlet olarak saygı gösteriyor. Bizimle ortak köklere bağlı Türkiye, en yakın ve güvenilir stratejik ortağımızdır” dedi.