Ata tohumu Zeron buğdayı hasadı yapıldı

Sivas'ta "Yerli Tohumların Üretiminin Artırılması" projesi kapsamında 200 dekar alana ekilen Zeron cinsi buğdayın hasadı yapıldı. Hasat programına katılan Vali Salih Ayhan, kaliteli ve yerli tohum üretimini yaygınlaştıracaklarını söyledi.

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından TİGEM arazisinde bulunan demonstrasyon alanında "Zeron Buğdayı Hasat Programı" düzenlendi. Program; Sivas Valimiz Salih Ayhan, Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey İl Müdürümüz Seyit Yıldız, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

İl Müdürü Seyit Yıldız yaptığı konuşmada; "Zeron buğdayı, bölgemize adapte olmuş, geçmişten günümüze kadar gelmiş, her türlü hastalık ve zararlılara, farklı iklim koşullarına karşı mukavemet göstermiş, ilimiz için özel bir öneme sahip buğday çeşididir. Zeron buğdayı dekar başına verimi yeni çeşitlere göre düşük olsa da besin değeri çok yüksek, aroması ve tadı çok iyi olan, önemli bir gen materyalimizdir. İşte ata tohumu dediğimiz bu tohumumuzu hem gelecek kuşaklara aktarmak, muhafaza etmek ve hem de ekonomiye kazandırmak istiyoruz. 2020 yılında başladığımız ve İl Özel idaremiz tarafından finanse edilen 'Yerli Tohumların Üretiminin Artırılması' projemiz bu yıl ORAN Kalkınma Ajansımız tarafından finanse edilmektedir. İl Müdürlüğümüz ile Ulaş TİGEM arasında imzalanan protokol çerçevesinde 200 dekar alanda Zeron cinsi buğday ekimi yaptırılmış ve çıkacak olan mahsul Bakanlığımızın açıklamış olduğu ekmeklik buğday fiyatı üzerinden alınacaktır. Çiftçilerimize çoğaltmak üzere 250 şer kilo yani 10 dekara ekmek üzere ücretsiz olarak verilecektir. Üreticilerimizin ürettikleri ürünler ise günün piyasa koşulları üzerinden tarım şirketimiz olan SİVTAŞ tarafından alınarak mamül hale getirilecek ve Un ve Bulgur olarak tüketicilerimize ulaştırılması sağlanacaktır. 2020 yılında dağıtımını yaptığımız ve sonbaharda ekimi yapılan ve bu günlerde hasadı yapılan zeron cinsi buğdaylarımızın bugün itibariyle alımına başlıyoruz. Programımız sonrası Ulaş ilçemizde bir üreticimizden SİVTAŞ olarak ilk alımı yapacağız. Projemizin hayırlı olmasını diliyorum. Projemize katkı sunan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor saygılar sunuyorum. " dedi.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci yaptığı konuşmada; "Kırsalda kalkınmanın önemini bildiğimizden özellikle son 4 yıldır bu alanda mali ve teknik destekler vermeye devam ediyoruz. Zeron buğdayını ilk olarak 2020 yılında çalışma programımıza aldık. Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile yaptığımız iş birliği sayesinde de zeron buğdayının markalaşması, ticarileşmesi ve ürüne dönüşmesi sürecinde de destekler vermeye devam edeceğiz. Yapılan programın hayırlara vesile olmasını diliyorum. " dedi.Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ise konuşmasında; "Geçen yıl tohumlarını dağıttığımız zeron buğdayının bu yıl hasat programında yine hep birlikteyiz. Yerli ve milli ürünümüzü ekerek markalaşma noktasında emeği geçen başta Sayın Valimiz olmak üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. " dedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan ise; "İnsanların yaşamlarını sürdürebilmelerinde etkili olan en önemli sektör tarım sektörüdür. Toprağın dokusuna uygun ürün ekmek ve daha kaliteli üretim yapmak oldukça önemli. İlimizde 1. 000. 000 ha ekilebilir tarım alanımız var, yakın zamanda ekilebilir alanların yaklaşık %50 si sulanabilir alan olacak. Sivas'ın potansiyeli var tarımsal altyapımızı geliştirerek İlimizin iyi bir tarım şehri olacağına inanıyoruz. Çiftçimizin yanında olduğumuz zaman güzel neticeler alıyoruz. Bölgenin karakterine, kültürüne uygun ve özü bozulmamış ata tohumları ile ilgili çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyoruz, bunlarda bir tanesi de zeron buğdayı. Zeron buğdayı ekmemizdeki temel amaç çiftçimize kaliteli ve yerli tohumu temin ederek üretimin yaygınlaşmasını sağlamak. İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz, ORAN Kalkınma Ajansı ve TİGEM işbirliği ile zeron buğdayı ekimini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Çoğaltılması ve yaygınlaştırılması için 250'şer kilo ücretsiz Zeron buğday tohumunu çiftçimize dağıtacağız. Çiftçilerimizin mahsülleri SİVTAŞ tarafından alınacak, un ve bulgur olarak tüketicilerimize ulaştırılacak. Yerli ve milli tohumlarımızın yaygınlaşmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından; ORAN Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen "Yerli Tohumların Üretiminin Artırılması" projesi kapsamımda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ORAN Kalkınma Ajansı arasında protokol imzalandı