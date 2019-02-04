0553 313 94 23

Ata sporu cirit Kars'ta yaşatılıyor

Kars'ın Selim İlçesine bağlı köylerde düzenlenen müsabakalarla atlı cirit hem tanıtılmaya hem de genç nesillere aktarılmaya çalışılıyor

04 Şubat 2019 Pazartesi 10:50
Ata sporu cirit Kars'ta yaşatılıyor

Kars'ın Selim İlçesinde düzenlenen müsabakalarda ata sporu atlı cirit, tanıtılmaya ve genç nesillere aktarılmaya çalışılıyor.

Orta Asya ve Anadolu'da yüzyıllardır oynanan atlı cirit, Selim ilçesinin Akçakale, Başköy, Kekeç, Laloğlu ve Sarıgün köylerindeki çeşitli etkinliklerde yaşatılıyor.

Kış aylarında kar üzerinde cirit oynayan sporcular hem kıyasıya mücadele ediyor hem de atalarından gelen bu sporu zorlu koşullara rağmen gelecek kuşaklara aktarmak için çaba gösteriyor.

Kekeç köyünde bir araya gelen ciritçiler, sıfırın altında 15 derecede gösteri maçı yaptı.

Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haftada iki kez kar üzerinde cirit oynadıklarını söyledi.

Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlere gösteri maçı da yaptıklarını anlatan Başkaya, "Sabah 05.00'te kalkıp atların otunu, yemini veriyoruz. Saat 09.00'a kadar kuyruklarını bağlayıp eğeliyoruz. Ondan sonra cirite çıkarıyoruz." dedi.

Her geçen gün atlı cirite talebin ve ilginin arttığını ifade eden Başkaya, Doğu Ekspres'i seferleriyle bölgeye gelen turistlerin bu artışta payı olduğunu belirtti.

Cirit müsabakalarının yerli ve yabancı turistlerde merak uyandırdığını kaydeden Başkaya, "Ata sporumuz cirit çok güzel gidiyor. İnşallah bu sporu daha iyi yerlere getirmek için elimizden geleni Kars adına yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Başkaya, köylerdeki sporcuların destek almadan, kendi imkanlarıyla bugüne kadar geldiklerini vurgulayarak, ciritin yaşatılması için desteğin şart olduğunu dile getirdi.

Ciritçilerin en büyük sorunlarının atlar için yem ve müsabakalar için uygun saha olduğunu işaret eden Başkaya, "Türkiye'nin diğer bölgelerinde cirit sahası var. Fakat bizim burada tarlalarda oynuyoruz. En büyük sıkıntımız bunlar ve giderilmesini istiyoruz. Kar üzerinde cirit oynanan tek burası." ifadelerini kullandı.

İzmir'den Kars'a gelen amatör fotoğrafçı Gamze Urgancı da kar üzerinde cirit oynayanları fotoğraflamayı çok arzu ettiğini söyledi.

Urgancı, "Ata sporumuzu seyretmek, bu doğayı keşfetmek beni çok mutlu etti. Aynı zamanda fotoğrafta çekiyorum, bu da büyük bir tutkum. Ciritçilerin anlarını, mücadelelerini karelemek çok zevkli olacak." şeklinde konuştu.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 10:50
  1. İzmir
  2. cirit
  3. Cirit onların sayesinde hayat buluyor
  4. Kars
  5. Selim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Egeliler 1. Lig'de uçuyor, Süper Lig'de duruyor
    1. Egeliler 1. Lig'de uçuyor, Süper..
    2. Spor Toto 1. Lig'e teknik direktör..
    3. "Sabır" arayanlar Osmanlı yadigarı..
    4. Servikal distoni nedir? Servikal..
    5. Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki..
    6. Yunanistan Başbakanı Çipras:..
    7. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 1..
    8. Kanser hastalarına "alternatif tıp"..
    9. Bilgisayarından 13 yaşındaki..
    10. Çipras'tan Türkiye ziyareti öncesi..
    11. "Türkiye, deride tek pazara..
    12. "Türkiye, deride tek pazara..
    13. TCMB'den repo ihalesi
    14. "Kahveci'nin ölümünün arkasında..
    15. Yüzme heyecanı Edirne'de yaşanacak
    16. Elektrik ithalatı faturası 2018'de..
    17. THY'den müjde! Son başvuru 4 Nisan
    18. Kahveci'nin sır ölümünün üzerinden 26..
    19. Sahada golcü, evde müzisyen
    20. GRAFİKLİ - Dünyanın en değerli banka..
    AK Partili isim koltuğu MHP'li vekile bıraktı!
    AK Partili isim koltuğu MHP'li vekile bıraktı!
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Bakan Soylu: Ben İçişleri Bakanıyım ürktüm, korktum!
    Bakan Soylu: Ben İçişleri Bakanıyım ürktüm, korktum!