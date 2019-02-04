Ata sporu cirit Kars'ta yaşatılıyor

Kars'ın Selim İlçesinde düzenlenen müsabakalarda ata sporu atlı cirit, tanıtılmaya ve genç nesillere aktarılmaya çalışılıyor.

Orta Asya ve Anadolu'da yüzyıllardır oynanan atlı cirit, Selim ilçesinin Akçakale, Başköy, Kekeç, Laloğlu ve Sarıgün köylerindeki çeşitli etkinliklerde yaşatılıyor.

Kış aylarında kar üzerinde cirit oynayan sporcular hem kıyasıya mücadele ediyor hem de atalarından gelen bu sporu zorlu koşullara rağmen gelecek kuşaklara aktarmak için çaba gösteriyor.

Kekeç köyünde bir araya gelen ciritçiler, sıfırın altında 15 derecede gösteri maçı yaptı.

Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haftada iki kez kar üzerinde cirit oynadıklarını söyledi.

Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlere gösteri maçı da yaptıklarını anlatan Başkaya, "Sabah 05.00'te kalkıp atların otunu, yemini veriyoruz. Saat 09.00'a kadar kuyruklarını bağlayıp eğeliyoruz. Ondan sonra cirite çıkarıyoruz." dedi.

Her geçen gün atlı cirite talebin ve ilginin arttığını ifade eden Başkaya, Doğu Ekspres'i seferleriyle bölgeye gelen turistlerin bu artışta payı olduğunu belirtti.

Cirit müsabakalarının yerli ve yabancı turistlerde merak uyandırdığını kaydeden Başkaya, "Ata sporumuz cirit çok güzel gidiyor. İnşallah bu sporu daha iyi yerlere getirmek için elimizden geleni Kars adına yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Başkaya, köylerdeki sporcuların destek almadan, kendi imkanlarıyla bugüne kadar geldiklerini vurgulayarak, ciritin yaşatılması için desteğin şart olduğunu dile getirdi.

Ciritçilerin en büyük sorunlarının atlar için yem ve müsabakalar için uygun saha olduğunu işaret eden Başkaya, "Türkiye'nin diğer bölgelerinde cirit sahası var. Fakat bizim burada tarlalarda oynuyoruz. En büyük sıkıntımız bunlar ve giderilmesini istiyoruz. Kar üzerinde cirit oynanan tek burası." ifadelerini kullandı.

İzmir'den Kars'a gelen amatör fotoğrafçı Gamze Urgancı da kar üzerinde cirit oynayanları fotoğraflamayı çok arzu ettiğini söyledi.

Urgancı, "Ata sporumuzu seyretmek, bu doğayı keşfetmek beni çok mutlu etti. Aynı zamanda fotoğrafta çekiyorum, bu da büyük bir tutkum. Ciritçilerin anlarını, mücadelelerini karelemek çok zevkli olacak." şeklinde konuştu.