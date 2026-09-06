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Yerel Ata binen çobanın feci sonu
Yerel

Ata binen çobanın feci sonu

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Ata binen çobanın feci sonu

Van, Başkale'de at sırtında dereyi geçmeye çalışan çoban akıntıya kapıldı, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, bugün öğle saatlerinde Başkale ilçesine bağlı Deringeçit Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, koyunlarını otlatan Abdurrahman Demirhan, atıyla birlikte dereyi geçmeye çalıştığı sırada akıntıya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, polis dalgıç ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarının ardından Demirhan, polis dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarıldı.

Ağır yaralı olarak ambulansa alınan Demirhan, Başkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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