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Eğitim ATA AÖF yaz okulu ücretleri ne kadar 2021?
Eğitim

ATA AÖF yaz okulu ücretleri ne kadar 2021?

Açık Öğretim sisteminde öğrenciler okula gitmeden sanal ortamdan eğitim alarak mezun olabilirler. Bu üniversitelerden biri olan ATA AÖF’ün yaz okulu ücretlerinin ne kadar olduğu ücret olduğu öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki, ATA AÖF yaz okulu ücretleri ne kadar 2021?

Yeniakit Publisher
2021-07-26 20:01:00 -
ATA AÖF yaz okulu ücretleri ne kadar 2021?

2020-2021 eğitim öğretim yılı sona erdi. Bu dönem başarılı olamayan öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptırarak sene bitmeden dönemi başarılı bir şekilde tamamlamak istiyorlar. ATA AÖF ‘te okuyan öğrenciler, yaz okulu ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte merak edilen haberin devamı…

ATA AÖF yaz okulu ücretleri ne kadar 2021?

Yaz okulu öğretim ücreti ödemeleri 26.07.2021 tarihinde başlayacaktır. Öğretim ücreti ödemeyen öğrenciler ders seçimi yapamayacaklardır. ATA AÖF yaz okulu ücreti, alınan ders sayısından bağımsız olarak, 250 TL’dir. Yabancı uyruklu öğrenciler için yaz okulu öğretim ücreti 500 TL’dir. Okul ücretleri, T.C. kimlik numarası ile Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat bankası şubeleri ya da internet bankacılığı üzerinden yapılacak.

 

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