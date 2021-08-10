Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde eğitim hayatlarını sürdürenler yaz okulu kayıtlarının ne zaman yapılacağını, sınavların yüz yüze mi online mı gerçekleştirileceğini merak ediyor. Peki, ATA AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman son?

ATA AÖF yaz okulu kayıtları bitti mi? ATA AÖF yaz okulu kayıt işlemi?

ATA AÖF yaz okulu kayıtlarının süresi uzatıldı. Yapılan açıklamada, "Değerli öğrencilerimiz, sizlerden gelen yoğun talep üzerine yaz okulu kayıt tarihleri 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 23:59'a kadar uzatılmıştır" denildi.

ATA AÖF yaz okulu sınavı online mı?

Yaz okulu kayıt işlemlerini tamamlayanlar ise sınavların ne zaman nasıl yapılacağını merak ediyor. ATA AÖF yaz okulu sınavları 12 Eylül 2021’e yüz yüze olarak yapılacak.

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