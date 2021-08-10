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Eğitim ATA AÖF yaz okulu kayıt uzatıldı mı? ATA AÖF yaz okulu sınavları nasıl yapılacak?
Eğitim

ATA AÖF yaz okulu kayıt uzatıldı mı? ATA AÖF yaz okulu sınavları nasıl yapılacak?

ATA AÖF yaz okulu kayıt tarihleri uzatıldı. ATA Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri yaz okulu kayıtlarının ne zaman başlayacağını ve sınavlarının nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, ATA AÖF yaz okulu kayıt uzatıldı mı? ATA AÖF yaz okulu sınavları nasıl yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-08-10 23:29:00 -
ATA AÖF yaz okulu kayıt uzatıldı mı? ATA AÖF yaz okulu sınavları nasıl yapılacak?

Ata AÖF yaz okulu kayıtları 26.07.2021 tarihinde başlamıştı. Ata AÖF yaz okulu kayıtlarına yapamayan öğrenciler kayıt tarihinin uzatılmasını istiyordu. ATA AÖF yaz okulu kayıtlarını uzattığını duyurdu. İşte merak edilen haberin devamı…

ATA AÖF yaz okulu kayıt uzatıldı mı?

ATA AÖF tarafından yapılan açıklamaya göre yaz okulu kayıt tarihleri 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 23:59'a kadar uzatılmıştır. Kayıtlar ATA AÖF’ün resmi sitesi üzerinden yapılmaktadır.

ATA AÖF yaz okulu sınavları nasıl yapılacak?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları 12 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılacak.

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