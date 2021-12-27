ATA AÖF yarıyıl sonu sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF final sonuçları sorgulama ekranı!

ATA AÖF yarıyıl sonu sınavları (final) 25-26 Aralık 2021 tarihleri arasında yapıldı. ATA AÖF yarıyıl sonu sınavlarına katılan öğrenciler ATA AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorgular oldu. Peki 2021 ATA AÖF yarıyıl sonu sınav sonucu ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF yarıyıl sonu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF bahar yarıyılı ara sınavları ne zaman? ATA AÖF bahar yarıyılı final sınavları ne zaman? ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavları ne zaman? İşte ATA AÖF sınav sonuçları ile ATA AÖF sınav tarihleri...