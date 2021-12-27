ATA AÖF yarıyıl sonu sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF final sonuçları sorgulama ekranı!
ATA AÖF yarıyıl sonu sınavları (final) 25-26 Aralık 2021 tarihleri arasında yapıldı. ATA AÖF yarıyıl sonu sınavlarına katılan öğrenciler ATA AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorgular oldu. Peki 2021 ATA AÖF yarıyıl sonu sınav sonucu ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF yarıyıl sonu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF bahar yarıyılı ara sınavları ne zaman? ATA AÖF bahar yarıyılı final sınavları ne zaman? ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavları ne zaman? İşte ATA AÖF sınav sonuçları ile ATA AÖF sınav tarihleri...
Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından yapılan açıklama ile ATA AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak sorularının yanıtları belli olmuştu. Atatürk Üniversitesi ATA AÖF güz dönemi final sınavları, 25-26 Aralık tarihlerinde yapıldı. ATA AÖF final sınavına giren öğrenciler 2021 ATA AÖF final yarıyıl sonu sınav sonuç tarihini sorgulamaya başladı.
ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir tarih duyurulmadı. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz. Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Değerli Öğrencilerimiz, güz yarıyılı ara sınavı sonuçlarına http://obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.' denildi.
ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavı ne zaman?
ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavı 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde,
ATA AÖF bahar yarıyılı ara sınavları ne zaman?
ATA AÖF bahar yarıyılı ara sınavları 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde,
ATA AÖF bahar yarıyılı final sınavları ne zaman?
ATA AÖF bahar yarıyılı final sınavları 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde
ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavları ne zaman?
2021-2022 yılı mezuniyet üç ders sınavları 07 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.