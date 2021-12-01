ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sınav sonuçları nereden nasıl öğrenilir?
ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 20 ve 21 Kasım tarihlerinde vize sınavlarına girdi. Öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanır?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 20-21 Kasım tarihlerinde güz dönemi ara sınavlarına girdi, Öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyordu ve beklenen açıklama geldi. Peki, ATA AÖF sonuçları nereden öğrenilir?
ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sınav sonuçları nereden nasıl öğrenilir?
ATA AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçlarını obs.atauni.edu.tr adresinden öğrenebiliyor.
Sınav itirazlarına ilişkin yapılan açıklamada, “Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Pazartesi (06 Aralık 2021) günü saat 17:00’a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.