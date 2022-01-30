ATA AÖF sınav yerleri belli oldu mu? 2022 ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi sorgulama!
ATA AÖF bütünleme sınavı 2022 ne zaman? Erzurum Atatürk Üniversitesi ATA AÖF’de okuyan binlerce öğrenci ATA AÖF 2022 bütünleme sınavına girmeye hazırlanıyor. Atatürk Üniversitesi 2022 AÖF BÜT sınav tarihleri hakkında takvimi duyurdu. Adayların hangi tarihler arasında bütünleme sınavına gireceği açıklandı. Peki ATA AÖF 2022 güz dönemi bütünleme sınavı yerleri belli oldu mu? 2022 ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavı giriş belgesi sorgulama! İşte 2022 ATA AÖF sınav takvimi.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021-2022 Eğitim yılı akademik takvimi yayınlandı. ATA AÖF öğrencileri, sınav günlerini öğrenmek için harekete geçti. Atatürk Üniversitesi’nin AÖF bahar dönemi sınavlarında sona gelinmeye başlandı. Peki ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2022 ATA AÖF bütünleme sınavı giriş yerleri açıklandı mı? ATA AÖF 2022 güz dönemi bütünleme sınavına nerede gireceğim.
2022 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?
2022 takvimi doğrultusunda ATA AÖF bütünleme sınavı 5-6 Şubat 2022 tarihlerinde uygulanacak. ATA AÖF bütünleme sınavına öğrenciler, belirlenen sınav merkezinde katılım sağlayacak.
2022 ATA AÖF güz dömemi bütünleme sınavı giriş belgesi açıklandı mı?
ATA AÖF sınav giriş belgesinin 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında erişime açılması bekleniyor. Sınav tarihinden önce sınav giriş belgesini Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden görüntüleyebilecekler. Öğrenciler ara sınavlarda ilk 7 üniteden, yarıyıl sonu, bütünleme ve üç ders sınavlarında ise 14 ünitenin tamamından sorumlu olurlar.
2022 ATA AÖF sınavları ne zaman?
2022 ATA AÖF Bahar Dönemi Ders Kayıtları (Materyal Ücreti Ödeme): 14-20 Şubat 2022
2022 ATA AÖF Ders Kayıtları (Mazeretli): 21-27 Şubat 2022
2022 ATA AÖF Dersler: 21 Şubat-27 Mayıs 2022
2022 ATA AÖF Ara Sınav: 9-10 Nisan 2022
2022 ATA AÖF Final Sınavları: 28-29 Mayıs 2022
2022 ATA AÖF Bütünleme: 2-3 Temmuz 2022 2021-2022
2022 ATA AÖF Mezuniyet Üç Ders Sınavları: 7 Ağustos 2022