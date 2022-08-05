ATA AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman 2022 2023? ATA AÖF sınavsız ikinci üniversite ön kayıtları:
ATA AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri bir hayli merak ediliyor. Üniversite tercih yerleştirme sonuçlarına göre, üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerine kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar için elektronik kayıt tarihleri ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında olacak. Atatürk Üniversite AÖF ikinci üniversite okumak isteyenler 2022-2023 ATA AÖF ikinci üniversite kayıt tarihlerini merak ediyor. Peki ATA AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2022-2023 ATA AÖF ikinci üniversite ön kayıt başvuru tarihleri ne zaman alınacak? ATA AÖF ikinci üniversite kayıt evrakları neler?
YKS tercih sonuçlarının bitmesiyle birlikte elektronik kayıtlar 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt hakkı kazanan adaylar normal kayıtlarını 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.
ATA AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman 2022?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2022-2023 eğitim öğretim dönemi sınavsız ikinci üniversite ön kayıtları 06 Haziran - 02 Ekim tarihleri arasıda, kesin kayıtları ise 29 Ağustos – 2 Ekim arasında gerçekleştirilecek. İkinci üniversite (Sınavsız ve belge göndermeksizin) kapsamında kayıt yaptıracak öğrencilerin öncelikle İkinci üniversite Kayıt Sayfası üzerinden ön kayıt işlemlerini yapmaları gerekir.
İkinci Üniversiteye Kimler Başvuru Yapabilir?
Herhangi bir önlisans programından (üniversitelerin iki yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler Fakültemiz önlisans programlarına sınavsız ikinci üniversite fırsatıyla kayıt yaptırabilirken herhangi bir lisans programından (üniversitelerin dört yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler ise Fakültemiz önlisans veya lisans programlarından birini tercih edebilirler.
Not: Herhangi bir yükseköğretim kurumunda pasif öğrenci (kayıtlı ancak ders kaydı yaptırmamış) durumunda bulunanlar da ikinci üniversite fırsatından yararlanabilir.
İkinci Üniversite lisans programları hangileri?
Egzersiz ve Spor Bilimleri
Halkla ilişkiler ve Tanıtım
Grafik Sanatlar
İşletme
Kamu Yönetimi
Reklamcılık
Rekreasyon
Sağlık Yönetimi
Sosyoloji
Tarih
programlarından oluşmaktadır.
ATA AÖF ikinci Üniversite önlisans programları
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Bilgi Yönetimi
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Emlak Yönetimi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İslami İlimler
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Spor Yönetimi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yerel Yönetimler
İkinci üniversite başvuru şartları nelerdir?
İkinci üniversite kapsamında lisans öğrencileri (üniversitelerin dört yıllık programları) ya da mezunları LİSANS veya ÖNLİSANS Programlarına, önlisans öğrencileri (üniversitelerin iki yıllık programları) ya da mezunları sadece ÖNLİSANS Programlarına kayıt yaptırabilirler.
Not: Açık, uzaktan ve örgün eğitimden mezun ya da öğrenci durumunda olanlar aynı alanda olmamak şartı ile ikinci üniversite kaydı yaptırabilirler.
İkinci üniversite ön kayıt işlemleri nasıl yapılır?
İkinci üniversite ön kayıt işlemini Yükseköğretim Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) mezuniyet ya da öğrencilik bilgisi mevcut olan öğrenci adayları İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT SAYFASI'ndan yapabilirler. Bu adresten ön kayıt işlemini yapan adayların kesin kayıt işlemleri için herhangi bir belge göndermelerine gerek yoktur. Bu adayların kesin kaydı materyal ücretinin yatırılmasının ardından Fakültemiz tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Ancak en az %40 engel durumu olan öğrenciler, gaziler, birinci dereceden şehit ve gazi yakını olanlar ve uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar aşağıda verilen ilgili belgeleri göndermek zorundadırlar.
Belge talep edilmediği halde herhangi bir belge gönderen öğrencilerin evraklarına ait sorumluluk Fakültemize ait olmayacaktır.
YÖKSİS’te mezuniyet bilgisi olmayan öğrencilerin bilgilerini YÖKSİS'e işletmek üzere mezun oldukları yükseköğretim kurumu ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.
YÖKSİS’e mezuniyet bilgisini işletemeyen adayların ön kayıt işlemleri ise ilgili belgeleri ulaştırdıkları takdirde Fakültemiz tarafından yapılacaktır.
YÖKSİS’te mezuniyet bilgisi bulunmayan adayların Fakültemize ulaştırması gereken belgeler:
Öğrencilerimizin hangi bölümü tercih ettiklerini belirten ve iletişim bilgilerinin (adres ve cep telefonu) yer aldığı başvuru dilekçesi,
Önlisans veya lisans diplomasının resmi onaylı örneği (noter veya kurum onaylı belgeler kabul edilmekte olup, faks, fotokopi vb. nitelikteki belgeler kabul edilmemektedir).
ATA AÖF ikinci üniversite kayıt evrakları neler?
Kayıt için gerekli evraklar;
Başvuru Formu
Üniversite diplomasının aslı veya onaylı sureti ile denklik belgesi,
Öğrenci olanlar öğrenci belgesi,
Pasaportun noter onaylı fotokopisi ile Türkçeye çevrili noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Çift uyruklular için),
Son üç ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
Kayıt evraklarını Fakültemize elden ya da posta/kargo yolu ile ulaştırabilirsiniz.
Adres: Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM