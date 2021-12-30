ATA AÖF güz dönemi final sınavı açıklandı mı? ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF 2021-2022 Güz Dönemi final sınavı tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Atatürk Üniversitesi ATA AÖF güz dönemi final sınavları, 25-26 Aralık tarihlerinde düzenlendi. ATA AÖF güz dönemi final sınavına giren öğrenciler ATA AÖF güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı, ATA AÖF güz dönemi final sınavı ne zaman açıklanacak? sorularını sormakta.

ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Final Sınavı, 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde üç oturumda yurt içinde 81 ilin tamamında bulunan 95 sınav merkezinde yüz yüze olarak gerçekleştirildi. ATA AÖF final sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. ATA AÖF sonuçları için tıklayın

ATA AÖF bütünlemeler ne zaman?

ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? ATA AÖF bütünlemeler sınav tarihleri ise 5-6 Şubat 2022'de gerçekleşecek.

ATA AÖF bütünleme sınav merkezi tercihleri başladı mı?

ATA AÖF resmi internet sitesinde yer alan açıklamada "Değerli Öğrencilerimiz, 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak olan Bütünleme Sınavı için Sınav Merkezi Tercihleri sistemi açılmıştır. Diğer sınavlarda seçtiğiniz mevcut sınav merkezini değiştirmek isteyen öğrencilerimiz, Sınav Merkezi tercihlerini 02 Ocak 2022 Pazar günü saat 23.59'a kadar yapabilirler." ifadeleri kullanıldı.