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Eğitim ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF final sınavının ardından sonuçların açıklanması bekleniyor. 04-15 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleşen Atatürk Üniversitesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Online Final sınavı sonrası gözler üniversiteden yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-16 17:39:00 -
ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı ve ne zaman açıklanacak? 2021 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sonuçları sorgulama sayfası

ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF final sınavı bugün sona eriyor. Sınavların bitişiyle birlikte sonuç tarihleri de araştırılmaya başlanacak. Sınavlarını bitirenler şimdiden "ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Hangi tarihte açıklanıyor?" sorularına cevap aramaya başladılar.

Atatürk Üniversitesi final sınavları 04 - 15 Ocak 2021 tarihleri arasında online olarak gerçekleşti.

Üniversiteden sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 11 Aralık'ta son bulan vize sınavları 22 Aralık tarihinde erişime açılmıştı.

Bu bilgiler göz önüne alındığında ATA AÖF final sınavı sonuçlarının 26 Ocak 2021'de açıklanması ön görülüyor.

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