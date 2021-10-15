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Eğitim ATA AÖF DGS ek tercih bölümleri! Açık öğretim fakültesi ATA AÖF 2021 DGS ek yerleştirme kontenjanlar 2021 listesi
Eğitim

ATA AÖF DGS ek tercih bölümleri! Açık öğretim fakültesi ATA AÖF 2021 DGS ek yerleştirme kontenjanlar 2021 listesi

DGS ek tercih Açıköğretim kontenjanları. ATA AÖF DGS ek tercih kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı? Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının herhangi bir lisans programlarına devam etmek için girdikleri DGS sınavıda ek tercih işlemleri başladı. 2021-DGS ek tercih işlemleri, 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Peki, ATA AÖF DGS ek tercih taban puanları belli oldu mu? İşte 2021 DGS ek tercih ATA AÖF boş kontenjan listesi...

Yeniakit Publisher
2021-10-15 11:12:00 - 2021-10-15 11:19:39
ATA AÖF DGS ek tercih bölümleri! Açık öğretim fakültesi ATA AÖF 2021 DGS ek yerleştirme kontenjanlar 2021 listesi

ÖSYM 2021 DGS ek yerleştirme tercih işlemlerini başlattı. Adaylar 2021 DGS ek yerleştirme tercih işlemleri 15-21 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek. DGS ek yerleştirme tercih sürecinin başlamasıyla bilikte ÖSYM 2021 DGS ek tercih yerleştirme kılavuzu da sorgulanır oldu. ÖSYM 2021 DGS ek tercih yerleştirme kılavuzunu açıkladı.

2021 DGS ek yerleştirme kılavuzuna göre Atatürk Üniversitesi DGS ek tercih kontenjanı ile Atatürk Üniversitesi ATA AÖF DGS ek yerleştirme ile öğrenci alımı yapılacak bölümler ve boş kontenjanları açıkladı. İşte AÖF ve ATA AÖF DGS ek yerleştirme kontenjanlar 2021 listesi...

2021 DGS ek tercih kontenjanları ilgili bölüm koşulları için tıklayın

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