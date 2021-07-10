Atatürk Üniversitesi tarafından düzenlenen ATA AÖF bütünleme sınavının tamamlanmasının ardından sınava katılan adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları, söz konusu sınavın ardından gündeme geldi. Final sınavında istedikleri başarıyı elde edemeyen ya da notlarını yükseltmek adına bütünleme sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler sınav sonuçlarını beklemeye başladı. Online ATA AÖF bütünleme sınavının sonuçları ile ilgili henüz Atatürk Üniversitesi'nden bir açıklama yapılmadı. Ancak sonuçların 12 Temmuz haftasında açıklanması bekleniyor.

Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Online Bütünleme Sınavı 28 Haziran- 03 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapıldı. Sınav sistemi bu tarihlerde 09.00 ile 22.00 saatleri arasında öğrencilerimizin erişimine açılmış olup, toplamda 156.922 oturumdan oluşan sınavlara 61.678 öğrencimiz online (çevrimiçi) olarak katılım sağlamıştır.