ATA AÖF bütünleme sınav merkezi tercihleri başladı mı? ATA AÖF bütünleme sınav merkezi tercihleri ne zaman yapılacak?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF), 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Final Sınavı, 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde üç oturumda yurt içinde 81 ilin tamamında bulunan 95 sınav merkezinde yüz yüze olarak gerçekleştirildi. ATA AÖF final sınavlarının bitmesinden sonra şimdi gözler ATA AÖF bütünleme sınavlarına çevrildi. ATA AÖF bütünleme sınavları 5 Şubat’ta başlayacak.

ATA AÖF bütünleme sınav merkezi tercihleri başladı mı?

ATA AÖF resmi internet sitesinde yer alan açıklamada "Değerli Öğrencilerimiz, 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak olan Bütünleme Sınavı için Sınav Merkezi Tercihleri sistemi açılmıştır. Diğer sınavlarda seçtiğiniz mevcut sınav merkezini değiştirmek isteyen öğrencilerimiz, Sınav Merkezi tercihlerini 02 Ocak 2022 Pazar günü saat 23.59'a kadar yapabilirler." ifadeleri kullanıldı.

ATA AÖF sınav merkezi tercihi nasıl yapılır?

Öğrencilerimiz sınav il merkezi tercihlerini Fakültemizden tarafından belirtilecek tarihlerde Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yapmaktadırlar. Belirtilen sürede il tercihi yapmayan öğrencilerin sınav merkezi bir önceki sınavda tercih ettikleri sınav merkezi olarak belirlenir.

ATA AÖF sınavlar nasıl yapılmaktadır?

Fakültemizde bir eğitim öğretim yılı içerisinde her dönem için bir adet ara sınav (Blok Uygulama dersleri hariç) ve bir yarıyıl sonu sınavı ile bir bütünleme sınavı yapılmaktadır. Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere mezuniyet üç ders sınavı yapılır.

Sınavlar tüm ülkede merkezi sınav yöntemiyle gözetim altında (yüz yüze) gerçekleştirilmektedir.

ATA AÖF sınavlarda hangi ünitelerden sorumlu olunacak?

Öğrenciler ara sınavlarda ilk 7 üniteden, yarıyıl sonu, bütünleme ve üç ders sınavlarında ise 14 ünitenin tamamından sorumlu olurlar.

ATA AÖF sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Açıköğretim Programları uygulayan üniversitelerde (Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi) uygulama birliği sağlanması amacıyla Açıköğretim programlarında uygulanması gereken ölçme ve değerlendirme ilkelerini belirleyerek, 18-03-2016 tarih ve 10675850160-106-16196 sayılı yazısıyla bu hususlar üniversitelere dağıtılmış ve bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği bildirilmiştir. Adı geçen düzenlemede:

“Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesi” hükmüne yer vermiştir. Bu nedenle tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir

ATA AÖF başarı notu hesaplamasında sınavların puana katkısı % kaç olarak hesaplanır?

Ders başarı notu ara sınav puanının %30'u ve yarıyıl sonu/bütünleme/üç ders sınav puanının %70'i alınarak hesaplanır. Blok Uygulama derslerinde ise bu oran yıl içi uygulama puanının (ara sınav yerine geçer) %60'ı ve yarıyıl sonu/bütünleme sınavının %40'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin geçme veya kalma durumunu başarı notu belirler. Tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.