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Eğitim ATA AÖF Bahar dönemi 2022 ders kayıtları ne zaman?
Eğitim

ATA AÖF Bahar dönemi 2022 ders kayıtları ne zaman?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi ders kayıtlarının ne zaman alınacağını araştırıyor. Peki, ATA AÖF materyal ücretleri ne zaman yatırılacak?

Yeniakit Publisher
2022-01-30 15:53:00 -
ATA AÖF Bahar dönemi 2022 ders kayıtları ne zaman?

ATA AÖF bütünleme sınavlarına kısa bir süre kala öğrencilerin bir bölümü bahar dönemi ders kayıt işlemlerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, ATA AÖF bahar dönemi ders kayıtları başladı mı?

ATA AÖF Bahar dönemi 2022 ders kayıtları ne zaman?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi ders kayıt tarihini merak ediyor. Bahar dönemi ders kayıt işlemleri 14-20 Şubat tarihleri arasında alınacak.

ATA AÖF bütünlemeler ne zaman?

ATA AÖF Bütünleme Sınavı 5-6 Şubat tarihlerinde 3 oturum şeklinde yapılacak. 1.oturum 5 Şubat Cumartesi saat 09.30'da, 2.oturum 5 Şubat Cumartesi 14.00'te ve 3.oturum ise 6 Şubat Pazar günü saat 09.30'da yapılacak. ATA AÖF bütünleme sınavları ise yüz yüze yapılacak.

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