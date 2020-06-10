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Spor

At yarışları, yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından yeniden başladı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 21:45:57 -
At yarışları, yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından yeniden başladı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır yapılamayan at yarışları, normalleşme süreciyle yeniden başladı.

İstanbul'da 15 Nisan'da başlaması gereken ilkbahar-yaz yarış sezonunun ilk yarışları, Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirildi.

Seyircisiz gerçekleştirilen yarışların ilk ayağında daha önce start almamış 3 yaşlı 12 safkan Arap tayı piste çıktı.

Yarış öncesi yapılan anonsta, koronavirüsle mücadele sürecinde kendi canlarını riske atarak toplum sağlığını ön plana çıkaran tüm sağlık çalışanlarına teşekkür edilirken, bu süreçte hayatını kaybeden vatandaşlar ile şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Birincilik ikramiyesinin 70 bin lira olarak belirlendiği ilk yarışta, at sahibi ve yetiştiricilik primleri de dahil olmak üzere toplam 176 bin lira ikramiye dağıtıldı. Sentetik pistte koşulan bin metre mesafeli koşuyu, Cem Kartal’ın sahibi olduğu "Oğlum Fatih" isimli safkan, jokeyi Özcan Yıldırım'la kazandı.

Bu arada geleneksel olarak padok alanında gerçekleştirilen blanket töreni, Kovid-19 önlemleri sebebiyle bu yıl yapılamadı.

Sezonun ilk gününde Orhan Merek Serbest Handikapı ve Ergin Talay yarışları da yapıldı.



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