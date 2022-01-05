At yalanı varsa inananı…! Meral Akşener’in elemanı desteksiz salladı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in gazetesi Yeniçağ’da köşe yazan Ahmet Gürsoy, öyle ifadelerde bulundu ki…

“Cumhuriyet kuruldu kurulalı enflasyon tarihin zirvisini gördü”

Ahmet Gürsoy, bugünkü Yeniçağ’da “Kime oy vereceğiz?” başlığıyla bir yazı kaleme aldı. Gürsoy yazısına, “Cumhuriyet kuruldu kurulalı enflasyon tarihin zirvesini görmüş, devlet ve toplum kriz içinde, kimileri halen daha ‘Kime oy vereceğim abi’ diyor? Ülkeyi ve toplumu bu hale getirenleri ve sebep olanları her nedense aklından çıkaramıyor.” ifadeleriyle başladı.

Meral Akşener’in yalan rüzgarına kapılıp köşe karalıyor

Akşener’in yalan rüzgarına kendisini kaptırarak köşe karalayan Ahmet Gürsoy’a Cumhuriyet tarihi boyunca enflasyon rakamlarını hatırlatalım…

İşte yıllara göre enflasyon oranları;

1983-2022 yılları arasında gelişen aylık ve yıllık bazlı enflasyon oranları.

Enflasyon sepetinin hangi ürün ve hizmetlerden oluştuğunu incelemek, bu ürünlerin enflasyon sepetindeki ağırlığını görmek ve birçok ürün için ürün bazlı enflasyonları incelemek için enflasyon sepeti sayfasını inceleyebilirsiniz.

Yıl Enflasyon Oranı (%) Değişim 1983 37,06 1984 49,68 12,62 1985 44,19 -5,49 1986 30,67 -13,52 1987 55,05 24,38 1988 75,21 20,16 1989 64,28 -10,93 1990 60,41 -3,87 1991 71,14 10,73 1992 65,97 -5,17 1993 71,08 5,11 1994 125,49 54,41 1995 76,05 -49,44 1996 79,76 3,71 1997 99,09 19,33 1998 69,73 -29,36 1999 68,79 -0,94 2000 39,03 -29,76 2001 68,53 29,50 2002 29,75 -38,78 2003 18,36 -11,39 2004 9,32 -9,04 2005 7,72 -1,60 2006 9,65 1,93 2007 8,39 -1,26 2008 10,06 1,67 2009 6,53 -3,53 2010 6,40 -0,13 2011 10,45 4,05 2012 6,16 -4,29 2013 7,40 1,24 2014 8,17 0,77 2015 8,81 0,64 2016 8,53 -0,28 2017 11,92 3,39 2018 20,30 8,38 2019 11,84 -8,46 2020 14,60 2,76 Aralık 2021 36,08 21,48

"Yukarıdaki tabloda; 1983'den 1988'e 1978-1979 temel yıllı, 1989'dan 1994'e 1987 temel yıllı, 1995'den 2004'e 1994 bazlı, 2005 ve sonrası için ise 2003 bazlı enflasyon oranları verilmiştir."