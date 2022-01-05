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Medya At yalanı varsa inananı…! Meral Akşener’in elemanı desteksiz salladı!
Medya

At yalanı varsa inananı…! Meral Akşener’in elemanı desteksiz salladı!

Meral Akşener’in elemanı Ahmet Gürsoy, bugünkü köşe yazısında “Cumhuriyet kuruldu kurulalı enflasyon tarihin zirvesini gördü” iddiasında bulundu. Gürsoy’un yazısını okuyanlar, “Atma Ahmet din kardeşiyiz” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 21:31:00 -
At yalanı varsa inananı…! Meral Akşener’in elemanı desteksiz salladı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in gazetesi Yeniçağ’da köşe yazan Ahmet Gürsoy, öyle ifadelerde bulundu ki…

“Cumhuriyet kuruldu kurulalı enflasyon tarihin zirvisini gördü”

Ahmet Gürsoy, bugünkü Yeniçağ’da “Kime oy vereceğiz?” başlığıyla bir yazı kaleme aldı. Gürsoy yazısına, “Cumhuriyet kuruldu kurulalı enflasyon tarihin zirvesini görmüş, devlet ve toplum kriz içinde, kimileri halen daha ‘Kime oy vereceğim abi’ diyor? Ülkeyi ve toplumu bu hale getirenleri ve sebep olanları her nedense aklından çıkaramıyor.” ifadeleriyle başladı. 

Meral Akşener’in yalan rüzgarına kapılıp köşe karalıyor

Akşener’in yalan rüzgarına kendisini kaptırarak köşe karalayan Ahmet Gürsoy’a Cumhuriyet tarihi boyunca enflasyon rakamlarını hatırlatalım…

İşte yıllara göre enflasyon oranları; 

1983-2022 yılları arasında gelişen aylık ve yıllık bazlı enflasyon oranları.

Enflasyon sepetinin hangi ürün ve hizmetlerden oluştuğunu incelemek, bu ürünlerin enflasyon sepetindeki ağırlığını görmek ve birçok ürün için ürün bazlı enflasyonları incelemek için enflasyon sepeti sayfasını inceleyebilirsiniz.

 

Yıl

Enflasyon Oranı (%)

Değişim

1983

37,06

 

1984

49,68

12,62

1985

44,19

-5,49

1986

30,67

-13,52

1987

55,05

24,38

1988

75,21

20,16

1989

64,28

-10,93

1990

60,41

-3,87

1991

71,14

10,73

1992

65,97

-5,17

1993

71,08

5,11

1994

125,49

54,41

1995

76,05

-49,44

1996

79,76

3,71

1997

99,09

19,33

1998

69,73

-29,36

1999

68,79

-0,94

2000

39,03

-29,76

2001

68,53

29,50

2002

29,75

-38,78

2003

18,36

-11,39

2004

9,32

-9,04

2005

7,72

-1,60

2006

9,65

1,93

2007

8,39

-1,26

2008

10,06

1,67

2009

6,53

-3,53

2010

6,40

-0,13

2011

10,45

4,05

2012

6,16

-4,29

2013

7,40

1,24

2014

8,17

0,77

2015

8,81

0,64

2016

8,53

-0,28

2017

11,92

3,39

2018

20,30

8,38

2019

11,84

-8,46

2020

14,60

2,76

Aralık 2021

36,08

21,48

 

"Yukarıdaki tabloda; 1983'den 1988'e 1978-1979 temel yıllı, 1989'dan 1994'e 1987 temel yıllı, 1995'den 2004'e 1994 bazlı, 2005 ve sonrası için ise 2003 bazlı enflasyon oranları verilmiştir."

 

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