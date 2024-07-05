  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İbretlik, komedi filmi gibi olay… Sopayı yiyen “itperest eniğe dönüştü”

İsrail askerleri neden bu kadar korktu?

Aman dikkat! Ayıla bayıla yiyoruz ama böbrekleri diyalize sürüklüyor! Her sofrada var, ömrü 10 yıl kısaltıyor

Güneş doğana kadar 50 İHA peş peşe düşürüldü! Acı haber de maalesef geldi

Suudi Arabistan'dan KAAN ve Kızılelma bombası

Başörtülülere kapattığı kapıyı eşcinsellere açan Osman İnci!

Bu nasıl iş böyle? Türkiye'yi vurmaları için geliştirilmiş 20 savaş uçağı gönderdiler, 66 tanesi de yolda

İran ikinci kez sandık başında! Anketlerde Türk aday önde

Fiyatı patlamıştı! Sebebi belli oldu: Ucuza satmamak için 380 ton ürünü...

O ülkede mahkeme, özel Müslüman okulunun kapatılmasına yönelik kararı reddetti
Gündem At yalanı varsa inananı! Cumhuriyet ve Karar’dan kadın cinayeti tutarsızlığı
Gündem

At yalanı varsa inananı! Cumhuriyet ve Karar’dan kadın cinayeti tutarsızlığı

Yeniakit Publisher
2024-07-05 12:27:00 -
At yalanı varsa inananı! Cumhuriyet ve Karar’dan kadın cinayeti tutarsızlığı

Kadın cinayetlerini bahane edip İstanbul Sözleşmesi adlı ifsat sözleşmesini geri getirmeyi planlayan Cumhuriyet ve Karar gazetesi kadın cinayetleri hakkında paylaşılan verilerde uzlaşamadı.

Kadın cinayetlerini bahane edip ifsat sözleşmesini geri getirmeyi planlayan malum zihniyet kadın cinayetleri hakkında paylaşılan verilerde uzlaşamadı.

Her kadın cinayetinde iktidarı suçlayan ve mütedeyyin kesimi hedef alan laikçi azınlık yine uygulanan politikaları işaret ederek rakam açıkladı. Ahmet Davutoğlu’nun gizli sahibi olduğu Karar gazetesi ve laikçi azınlığın sesi Cumhuriyet ‘Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ tarafından yayımlanan veriyi farklı sayılar vererek haberleştirdi.

Cumhuriyet gazetesinin ‘205’ olarak paylaştığı veriyi abartan sözde hafızların gazetesi Karar ise ‘Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nca paylaşılan veriyi ‘6 aydan 322 kadın katledildi’ şeklinde skandal bir algı çalışması gerçekleştirdi.

Aynı platformun verileri paylaşan fonlu medyanın sayıları çarpıtarak haberleştirmesi malum zihniyetin provokatör mantığıyla nasıl operasyon çektiğini gözler önüne serdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Karar gazetesi ve Mustafa Karaalioğlu ‘sahte fotoğraf’ üzerinden operasyona kalkıştı!
Karar gazetesi ve Mustafa Karaalioğlu ‘sahte fotoğraf’ üzerinden operasyona kalkıştı!

Medya

Karar gazetesi ve Mustafa Karaalioğlu ‘sahte fotoğraf’ üzerinden operasyona kalkıştı!

Karar gazetesinde "Kral çıplak" fotoğrafı!
Karar gazetesinde "Kral çıplak" fotoğrafı!

Medya

Karar gazetesinde "Kral çıplak" fotoğrafı!

Bu yapılan Saadet ve Milli Gazete ile dalga geçmektir! Karar Gazetesi yaptı yine yapacağını
Bu yapılan Saadet ve Milli Gazete ile dalga geçmektir! Karar Gazetesi yaptı yine yapacağını

Gündem

Bu yapılan Saadet ve Milli Gazete ile dalga geçmektir! Karar Gazetesi yaptı yine yapacağını

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23