At yalanı varsa inananı! Cumhuriyet ve Karar’dan kadın cinayeti tutarsızlığı

Kadın cinayetlerini bahane edip ifsat sözleşmesini geri getirmeyi planlayan malum zihniyet kadın cinayetleri hakkında paylaşılan verilerde uzlaşamadı.

Her kadın cinayetinde iktidarı suçlayan ve mütedeyyin kesimi hedef alan laikçi azınlık yine uygulanan politikaları işaret ederek rakam açıkladı. Ahmet Davutoğlu’nun gizli sahibi olduğu Karar gazetesi ve laikçi azınlığın sesi Cumhuriyet ‘Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ tarafından yayımlanan veriyi farklı sayılar vererek haberleştirdi.

Cumhuriyet gazetesinin ‘205’ olarak paylaştığı veriyi abartan sözde hafızların gazetesi Karar ise ‘Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nca paylaşılan veriyi ‘6 aydan 322 kadın katledildi’ şeklinde skandal bir algı çalışması gerçekleştirdi.

Aynı platformun verileri paylaşan fonlu medyanın sayıları çarpıtarak haberleştirmesi malum zihniyetin provokatör mantığıyla nasıl operasyon çektiğini gözler önüne serdi.

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