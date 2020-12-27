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Gündem At sloganı varsa inananı! Can Ataklı'nın sözleri Necati'nin palavralarına ilaç gibi geldi
Gündem

At sloganı varsa inananı! Can Ataklı'nın sözleri Necati'nin palavralarına ilaç gibi geldi

Sözcü Yazarı Necati Doğru, CHP'li belediye başkanlarını konu edindiği köşe yazısında 'yandaş' gazetecilik dersi verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 16:59:00 - 2020-12-27 17:31:03
At sloganı varsa inananı! Can Ataklı'nın sözleri Necati'nin palavralarına ilaç gibi geldi

Sözcü Yazarı Necati Doğru, 18 ay önce göreve gelen CHP'li belediye başkanlarının icraatlerini konu edindiği köşe yazısında 'yandaş gazetecilik' dersi verdi.

Çalmıyor, çadırmıyor, çalışıyorlarmış!

Yazısında, 'Çalmıyor! Çaldırmıyor! Çalışıyor!' başlığını kullanan Sözcü Yazarı, İstanbul'da yaşanan sel felaketinde Bodrum'da tatilde olan ve ertesi gün tatilini kesmeyi lutfederek şehirde birkaç poz verip geri dönen İmamoğlu'nun başarılı belediye başkanlığını şöyle övdü: "Sel oldu; yine evleri su bastı, insanlar bile boğuldu, deprem oldu yine binalar yıkıldı, insanlar öldü ama yeni belediye yönetimleri yardıma koştular."

Tek bir eleştiri yok!

İBB Sözcüsü Murat Ongun'un sefer sayılarının geçen yıla oranla düştüğünü itiraf eden bir tablo paylaşmasına rağmen, koronavirüsle mücadelenin en kritik günlerinde toplu taşıma araçlarındaki kalabalığa dikkat çekmekten imtina eden Doğru, "Virüs salgını patladı, yeni 'dayanışma yolları' bulup 'alan el, veren eli görmeyecek modellerle' kentlerin yoksul kesimlerine yardıma yetiştiler." diyerek iltifat etti.

Palavralara, Can Ataklı'nın sözleri ilaç oldu

Yazısında, "18 ay önce bu sözü vererek; 'çalmayacağız, çaldırmayacağız, çalışacağız' diye oy istemiş, seçilmişlerdi. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 12 büyük kentin yönetimine geldiler. 18 ay oldu. Sular aktı. Metrolar çalıştı. Çöpler alındı. Elektrik kesilmedi. 'Şu ana kadar; Çalmıyor, çaldırmıyor, çalışıyorlar' " ifadelerini kullanan Necati Doğru'nun sözleri akıllara yandaş Can Ataklı'nın Ekrem İmamoğlu ile ilgili sözlerini getirdi. Ataklı, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yolunu yapmayan İmaoğlu'na, "O yolu yapacaksın kardeşim. Hep edebiyat yapıyorsun. Edebiyatı bırak, iş yap.' diyerek seslenmişti.

'Tweet atma, eylem yap'

Ataklı, öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul’un 1 yılda çöp dağlarına teslim olduğunu söylemesi üzerine açıklamalarda bulunarak, "Giy çöp tulumunu, nerede çöp varsa temizleyeceğim, de ama burada tweet atma abicim. Tweet atma! Eylem yap. Giy çöpcü üniformasını göster bana de ya da başka bir şey bul. Ama tweet atmayın ya" demişti.

'Bu cumhurbaşkanlığı hayalini bırakın'

İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için heveslenmesini de eleştiren Ataklı, "Bu cumhurbaşkanlığı hayalini bırakın. Herkes küçük Tayyip olmasın abi! Belediye başkanıyım, oradan da cumhurbaşkanı olacağım. Bırakın!" diye konuşmuştu.

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