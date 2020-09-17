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Gündem At eti olan sucuk markaları | Domuz eti at eti olan köfte markaları
Gündem

At eti olan sucuk markaları | Domuz eti at eti olan köfte markaları

Sahte sucuk sahte salam markaları | Bazı firmalar insanların sağlığıyla ciddi şekilde oynuyor. Gıdaya hile karıştıran 91 firmanın 113 parti ürünü açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinden gıda hilekarlarının ismi açıklandı. Peki, hangi marka sucuklarda salamlarda at eti var? | At eti eşek eti olan sucuklar | Domuz eti olan et ürünleri | Domuz eti olan sucuk markaları | Sahte ek ürünleri...

Yeniakit Publisher
2020-09-17 23:49:00 -
At eti olan sucuk markaları | Domuz eti at eti olan köfte markaları

Sahte et ürünleri | Gıda sahtekarlarının yaptıkları hileler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ortaya çıkartıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı listede et ve et ürünlerinde hile yapan markalar ve firmalar açıklandı. Vatandaşlar internette ‘Hangi firmalar sahte et ürünü satıyor sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, hangi markalar at eti olan sucuk satıyor?

At eti olan sucuk markaları | Domuz eti at eti olan köfte markaları

Sahte bal markaları | Hileli bal markaları hangileri
Sahte bal markaları | Hileli bal markaları hangileri

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Sahte bal markaları | Hileli bal markaları hangileri

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Sahte süt markaları | Hileli peynir markaları hangileri?
Sahte süt markaları | Hileli peynir markaları hangileri?

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Sahte süt markaları | Hileli peynir markaları hangileri?

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