At eti olan sucuk markaları | Domuz eti at eti olan köfte markaları
Sahte sucuk sahte salam markaları | Bazı firmalar insanların sağlığıyla ciddi şekilde oynuyor. Gıdaya hile karıştıran 91 firmanın 113 parti ürünü açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinden gıda hilekarlarının ismi açıklandı. Peki, hangi marka sucuklarda salamlarda at eti var? | At eti eşek eti olan sucuklar | Domuz eti olan et ürünleri | Domuz eti olan sucuk markaları | Sahte ek ürünleri...
Sahte et ürünleri | Gıda sahtekarlarının yaptıkları hileler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ortaya çıkartıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı listede et ve et ürünlerinde hile yapan markalar ve firmalar açıklandı. Vatandaşlar internette ‘Hangi firmalar sahte et ürünü satıyor sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, hangi markalar at eti olan sucuk satıyor?
At eti olan sucuk markaları | Domuz eti at eti olan köfte markaları