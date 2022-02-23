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Yaşam At arabalı hırsızlar kameraya böyle yakalandı
Yaşam

At arabalı hırsızlar kameraya böyle yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir iş yerine ait klima motorunu çalan at arabalı hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 23:47:00 - 2022-02-23 23:52:06

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde hırsızların, bir iş yerine ait klima motorunu sökerek at arabasıyla çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, 3 gün önce Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin klima motorunu gözüne kestiren 3 kişi, gecenin sessizliğinden faydalanarak iş yerinin klima motorunu çalara kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan o anlarda 3 kişiden birinin klima motorunu bulunduğu alanda kısa süreli bir keşif yaptıktan sonra motoru sökmek için yardıma başka birini daha çağırdığı görüldü.

Görüntülerde 2 kişinin klima motorunu söktükten sonra bölgede at arabasıyla hazır bekleyen üçüncü kişinin geldiği ve 3 kişinin birlikte kilolarca ağırlıktaki klima motorunu at arabasına yükleyerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Görüntüleri inceleyen polis, çalışa başlattı

Sabah saatlerinde klima motorunun yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi görüntüleri izledikten durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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