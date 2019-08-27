Asyalı kadınlar binlerce yıldır genç kalabilmek için bu yöntemi kullanıyor!

Anadolu mutfağında pirincin yeri çok ayrıdır. Pilavlar, dolmalar, sarmalar hatta salatalar da bile kullanılan pirinç iyi bir karbonhidrat kaynağıdır. Uzmanlar sağlıklı ve fit bir görünüm için pirinçten uzak durulmasını ısrarla vurgular. Ancak bu besleyici gıdayı yemekler yerine cilt bakımında kullanabilirsiniz. "Nasıl olacak bu?" dediğinizi duyar gibiyim. Bin yıldır başta Japonya olmak üzere Asya'daki kadınlar güzelleşmek için ciltlerini pirinç suyuyla yıkıyor. Ee, tüm dünya Asyalı kadınların ciltlerinin kolay kolay kırışmadığı noktasında birleştiğine göre bu yöntemi uygulamanızda fayda var...

İşte, pirinç suyunun cilde olan faydaları:

Cildi beyazlatıyor

Japon hanımların ciltlerinin bembeyaz olduğunu görmüşsünüzdür. İşte, bunun en önemli sırrı pirinç... Pirinç, para aminobenzoik asit (PABA) içerir. Bu madde cildin güneşten korunmasını sağlar. Pirinç yemeklerde tüketildiğinde bu enzim vücuttaki C vitamini seviyesini yükseltir. Ayrıca pirinç ferulik asit ve allantoin yönünden zengindir. Bu maddeler diğer vitamin ve minarellerle birleştiğinde güneşe karşı koruyuculuk özelliğini kat kat artırır. Bütün bu saydıklarımız düzenli kullanıldığında pirincin cildi beyazlatmasını sağlar. Cildinizdeki koyu lekelerden kurtulmak için düzenli olarak pirinç kullanırsanız, aydınlık bir cilde sahip olmanız mümkün hale gelecektir.

Yıllara meydan okuyun

Yapılan bilimsel çalışmalar cilt temizliğinde kullanılan pirinç suyunun kırışıklıkları engellediğini ortaya koymuştur.

Kuru ciltlere veda edin

Günde iki kez cildinizi pirinç suyuyla yıkarsanız; kuru, pul pul dökülen cildinizin nemlenmeye başladığını fark edeceksiniz.

Akneye son

Japonya'da birçok kişi akne ve egzama sorunlarından kurtulmak için pirinç suyu kullanmayı tercih ediyor.

Saçlarınızı güçlendirin

Hazırlayacağınız pirinç suyuyla yalnızca cildinizi değil saçlarınızı da yıkayabilirsiniz. Pirinç içeriği sayesinde saçların kökten uca kadar onarılmasını sağlar.

Pirinç suyu nasıl hazırlanır?

Yöntem 1

En yaygın kullanım şekli pirincin kaynatılmasıyla elde edilen sudur. Bunun için öncelikle pirinçler yıkanır. Ardından bir ölçü pirincin içerisine 4 kat daha fazla su eklenir. Pirinç ocağa alınır ve kaynatılır. Yaklaşık 5 dakika kadar kaynayan pirinç ocaktan indirilir. Ardından bir kaşıkla ya da blendarla pirinçler ezilir. Böylelikle pirincin içerisindeki yararlı maddeler suya geçecektir. Elde edilen su ince bir süzgeçle ya da tülbentle süzülür. Hazırlanan su kavanozlara boşaltılır. Ardından su karanlık ve serin bir ortamda bir hafta dinlendirilir. Bir haftanın sonunda pirinç suyunun katılaşmış olduğunu fark edeceksiniz. Cildinizi pirinç suyuyla yıkamadan önce hazırladığınız toniği su ile seyreltmeyi ihmal etmeyin.

Yöntem 2

Bu yöntemde pirinçleri pişirmenize gerek yok. Pirinçleri bir kasenin içerisine alın ve üzerine su doldurun. Elinizle pirinçli suyu karıştırın. Su dalgalı bir hal alınca pirinçleri süzüp suyu başka bir kaseye aktarın. İşte, pirinç suyunuz hazır.

Pirinçten peeling maskesi hazırlamak mümkün mü?

Malzemeler:

1 avuç pirinç

Süt

Bir avuç pirinci rondodan geçirin. Elde ettiğiniz toz halindeki pirincin içerisine göz kararı süt ekleyin. Pirinci macun kıvamına getirene kadar süt eklemeniz yeterli olacaktır. Hazırladığınız macunu dairesel hareketlerle cildinize sürün. Maskeyi sürdükten yarım saat sonra cildinizi ılık suyla temizleyebilirsiniz.