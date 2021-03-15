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Dünya Asya'da yeni hamle! Filo kurdular
Dünya

Asya'da yeni hamle! Filo kurdular

Malezya Kraliyet Donanması, ScanEagle insansız hava sisteminden oluşan yeni bir filo kurduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 19:54:00 -
Asya'da yeni hamle! Filo kurdular

4 Mart'ta ilk kez insansız hava araçlarından oluşan bir filoyu hizmete alan Malezya Kraliyet Donanması'nın yeni kurulan Squadron 601 No'lu filosunu ScanEagle İHA'lar oluşturuyor.

31 Mayıs 2019'da ABD Savunma Bakanlığı sözleşme duyurusuna göre Boeing'in yan kuruluşu Insitu; Malezya, Endonezya, Filipinler ve Vietnam'a 34 adet ScanEagle insansız hava aracı teslimi için 48 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Malezya Kraliyet Donanması'na anlaşma kapsamında yaklaşık 19 milyon dolar değerindeki İHA'ların 12 tanesinin 2022'de teslim edilmesi hedefleniyor.

Kuala Lumpur'daki ABD Büyükelçiliği'nin teslimatla ilgili açıklamasında "Bu İHA'lar Malezya Kraliyet Donanması'nın ülkenin toprak bütünlüğünü savunma becerisini artıracak" dedi.

ScanEagle, gece ve gündüz devamlı istihbarat, gözetleme ve keşif hizmeti sağlayan, uzun süre havada kalabilen, otonom insansız uçak sistemleridir.

Kaynak: star.com.tr

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