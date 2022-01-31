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Ekonomi Asya’da kömür krizi! Fiyatları rekor kırdı
Ekonomi

Asya’da kömür krizi! Fiyatları rekor kırdı

Asya’da kömür fiyatları en büyük kömür ihracatçılarından olan Endonezya’nın ihracatı kısıtlaması ve fabrikaların pahalı doğalgaz yerine kömürü tercih etmesiyle rekor seviyeye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 17:15:00 -
Asya’da kömür krizi! Fiyatları rekor kırdı

IHS Markit ve Argus’un haftalık endeksine göre Avustralya’daki Newcastle limanındaki termal kömür fiyatları ton başına 261.40 dolara yükseldi. Böylece Ekim ayında görülen rekor seviye de aşılmış oldu.

Dünyanın bir numaralı termal kömür ihracatçısı Endonezya’nın Ocak ayında ihracata sınırlamalar getirmesi kömür fiyatlarında dalgalanmaya yol açmıştı. Öte yandan Japonya’da bazı fabrikaların tekrar kömür kullanımına yönelmesi de fiyatlardaki yükselişi tetikledi.

Arzın talebi karşılamaması nedeniyle termal kömür fiyatları bu yıl ikinci kez yükseldi.

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