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Asya ülkesini sarsan facia! Ölüler var

Çin'de bir kağıt fabrikasında 7 kişi gaz zehirlenmesi sebebiyle hayatını kaybetti.

16 Şubat 2019 Cumartesi 10:20
Asya ülkesini sarsan facia! Ölüler var

Çin'de bir kağıt fabrikasında 7 kişi gaz zehirlenmesi sebebiyle yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 10:20
  1. Çin
  2. gaz zehirlenmesi
  3. kağıt fabrikası

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