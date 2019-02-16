Asya ülkesini sarsan facia! Ölüler var

Çin'de bir kağıt fabrikasında 7 kişi gaz zehirlenmesi sebebiyle hayatını kaybetti.
16 Şubat 2019 Cumartesi 10:20
Çin'de bir kağıt fabrikasında 7 kişi gaz zehirlenmesi sebebiyle yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
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