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Teknoloji Asya ülkesinden Türkiye’ye beklenmedik nükleer proje teklifi! 'Biz yapalım mı?' diyerek ilettiler
Teknoloji

Asya ülkesinden Türkiye’ye beklenmedik nükleer proje teklifi! 'Biz yapalım mı?' diyerek ilettiler

Güney Kore'nin enerji santralleri inşası sektöründeki en büyük kuruluşu olan Korea Electric Power Corporation, Sinop Nükleer Güç Santrali'nin inşasına talip oldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 09:37:00 -
Asya ülkesinden Türkiye’ye beklenmedik nükleer proje teklifi! 'Biz yapalım mı?' diyerek ilettiler

Türkiye'de ikinci nükleer santrali olması planlanan Sinop Nükleer Güç Santrali'nin inşası için Kore elektrik devi Kepco hükümet ile görüşmeler yürütüyor.

Güney Kore'nin enerji santralleri inşası sektöründeki en büyük kuruluşu olan Korea Electric Power Corporation (Kepco), Türkiye'de yeni nükleer projeleri yürütmeyi planlıyor.

Şirket, Türkiye'de 4 adet Kore tipi APR1400 nükleer reaktörü geliştirmek için Türk hükümeti ile görüşülmekte olduğunu duyurdu.

Ekonomim'de yer alan habere göre, Kepco sözcüsü yaptığı açıklamada, tarafların bir fizibilite çalışmasına gelecek yıl başlamalarının büyük olasılık olduğunu belirtti. Bu çalışma sonrasında Türkiye'ni kuzey kesiminde 1400 megawatt gücünde 4 nükleer reaktör inşa edilmesi için anlaşmanın imzalanabileceğini vurguladı.

Türkiye ile imzalanacak nükleer reaktör sözleşmesinin büyüklüğünün Kepco'nun BAE ile Barakah Nükleer Santrali için imzaladığı 20 trilyon wonluk anlaşmadan çok daha büyük, yaklaşık 40 trilyon won (30,7 milyar dolar) olması bekleniyor.

Güney Kore basınında yer alan haberde, Türkiye'nin nükleer reaktör inşa ettirmek için Japon Mitsubishi ile 2013 yılında görüştüğünü ancak fiyatlama üzerinde görüş birliği sağlanamaması nedeniyle anlaşma imzalanamadığı da belirtildi.

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