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Dünya Asya ülkesinden Tayland’ın savunma bütçesi eriyor! Alanındaki iş birliklerine hazır
Dünya

Asya ülkesinden Tayland’ın savunma bütçesi eriyor! Alanındaki iş birliklerine hazır

Tayland Savunma Bakanlığı’nın 2023 yılı için mali bütçesi 197.3 milyar Tayland Bahtı (THB) olarak belirlendi. Tayland Silahlı Kuvvetleri Bütçesinin Genel Değerlendirmesi yapıldı sürpriz sonuçlar çıktı. Söz konusu bütçe geçen sene 200 milyar THB idi. Yeni fırsatlar ve alanındaki iş birliklerine hazırlanıyor iddiaları gündeme düştü. İşte haberin detayları...

Yeniakit Publisher
2022-12-09 21:11:00 - 2022-12-09 21:50:29
Asya ülkesinden Tayland’ın savunma bütçesi eriyor! Alanındaki iş birliklerine hazır

2020 yılında 231.75 milyar THB ile zirveyi gören Tayland Savunma Bakanlığı bütçesi son senelerde azalma eğiliminde. Bütçe; 2021’de 214.53 milyar THB, 2022’de 200 milyar THB ve son olarak 2023 için 197.3 milyar THB olarak belirlendi. Örneğin 2020 yılında 231 milyar THB olan savunma bütçeleri 7.34 milyar ABD Dolarına ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYİH) %1.47’sine denk gelirken; 2022 yılı bütçeleri olan 200 milyar THB yaklaşık 5.75 milyar ABD dolarına denk geliyor. Tayland Savunma Bütçesi’nin 2 yılda 2 milyar dolar azaldığı söylenebilir.

Tayland Kraliyet Kara Kuvvetleri Bütçesi ve Bütçenin Dağılımı

Tayland Kraliyet Kara Kuvvetleri için bütçeden 96.573 milyar THB tahsis edildi. Bu bütçenin çok büyük bir çoğunluğu, yaklaşık 60.237 milyar THB, personel giderlerine ayrılmış durumda. Tayland ulusal savunma gelişimi ve ulusal tehditleri karşılamaya yönelik hazırlıklar için 19.486 milyar THB, temel güvenlik işlemleri için ise 12.906 milyar THB ayırılmış durumda.

Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri

Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri için 197.3 milyar THB’lik bütçeden 36.112 milyar THB’lik bütçe oluşturulmuş durumda. Personel ve temel güvenlik işlemleri için yaklaşık 18 milyar THB ayrılırken, Tayland ulusal savunma gelişimi ve ulusal tehditleri karşılamaya yönelik hazırlıklar için de 18 milyar THB bütçe oluşturulmuş durumda.

Tayland Kraliyet Donanması

Tayland Kraliyet Donanması için 197.3 milyar THB’lik bütçeden yaklaşık 40.3 milyar THB tahsis edilmiş durumda. Personel ve temel güvenlik harcamaları için yaklaşık 26 milyar THB ayrılırken, Tayland ulusal savunma gelişimi ve ulusal tehditleri karşılamaya yönelik hazırlıklar için ise 13.3 milyar THB bütçe oluşturulmuş durumda.

Tayland Silahlı Kuvvetleri Bütçesinin Genel Değerlendirmesi

Tayland Savunma Bakanlığı’nın bütçesinin son yıllarda git gide azalması yeni platformların satın alımı için Tayland’a büyük zorluk çıkartmaktadır. Oluşturulan bütçenin büyük çoğunluğunun personel ve operasyonel kabiliyetler için harcanması platform satın alımını zorlaştıran en önemli etkendir.

Kısıtlı olan Tayland Savunma Bütçesi, yeni platform tedariğinde Tayland’ın Çin gibi ucuz savunma sanayi ürünleri bulunan ülkelerin kapısını çalmaya yönlendirmektedir. Örneğin geçtiğimiz yıllarda Tayland Çin’den VN1 tekerlekli zırhlı araç ve VT4 ana muharebe tankı satın almıştır.

Yine de Dünyanın 28. ve Asya’nın 8. büyük ekonomisi konumunda olan Tayland’ın savunma bütçesinin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)’e oranı %1.3-1.5 arasında gidip gelmektedir. Bu oran birçok ülkenin üzerinde veya ortalamasında bir orandır. (savunmasanayist.)

Savunma sanayisi en güçlü ülkeler GlobalPower'ın son listesine göre: Tayland savunma alanında kaçıncı sırada 2019'da 26. sırada yer alıyor. Tayland, resmi adı ile Tayland Krallığı, eski adı ile Siyam olarak bilinmektedir. Tayland, Hindiçin yarımadasının orta bölümünde bulunan bir Güneydoğu Asya ülkesidir. Tayland ve Türkiye arasında 4 saatlik bir fark bulunmaktadır. Tayland'ın Başkenti Bangkook'tur.

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