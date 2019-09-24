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Asya ülkesinde skandal! İğne olmaya giden hastaya kürtaj yapıldı

Doğu Asya ülkesi Güney Kore'de hastaların karıştırılması sonucu iğne olmaya giden kadına kürtaj yapıldı.

24 Eylül 2019 Salı 17:08
Asya ülkesinde skandal! İğne olmaya giden hastaya kürtaj yapıldı

Güney Kore'de kürtaj yapmak isteyen hasta ile iğne olmaya gelen hamile hastalar karıştırılınca, yanlış hastaya kürtaj işlemi gerçekleştirildi. Olayın ardından kürtajı gerçekleştiren doktor ile hemşire gözaltına alındı.

Korean Times'ın aktardığı habere göre yanlışlıkla kürtaj işlemi yapılan 6 haftalık hamile kadının yerine kürtaj olmayı bekleyen, düşük yapmak üzere olan bir kadın vardı. Kürtaj bekleyen hastaya yapılacak anestezi iğnesi hemşireler tarafından yanlışlıkla besin takviyesi bekleyen kadına yapıldı. Doktor da hasta kartlarını kontrol etmeden anestezi olan hastada kürtaj işlemi gerçekleştirdi.

"Hatalarını kabul ettiler"

Basına açıklama yapan bir polis yetkilisi, "Doktor ve hemşire hatasını kabul etti" ifadelerini kullandı ve görevliler hakkında 'bedensel hasara yol açan ihmal' suçundan ötürü soruşturma açıldığını belirtti. Güney Kore'de tecavüz, ya da hastalık gibi durumların dışında kürtaj yasak.

 

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 17:08
  1. Güney Kore
  2. kürtaj
  3. Korean Times
  4. besin takviyesi
  5. anestezi iğnesi

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