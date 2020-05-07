Asya ülkesinde korkunç olay! Şarjdaki telefon sonu oldu

Tayland'da mobil oyun bağımlısı olan bir adam, telefonunu şarj ederken onunla oynadığı için dairesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Tayland'ın kuzeyindeki Nan kasabasında bir teslimat şirketinde çalışan 32 yaşındaki Tinnakorn Rattanauppaphan'a telefonu şarja takılı şekilde oyun oynarken elektriğe kapıldı. Arkadaşları, iki gün boyunca işe gitmeyen ve bu süre içinde haber alamadıkları Rattanauppaphan'ı merak ederek evine gittiklerinde, adamın cansız bedeniyle karşılaştı.

Uzmanlar, telefon ve şarj cihazı kablosuna dokunan şişmiş ellerinin her ikisinde de yanık yaraları buldukları için elektriğe düştüğünden şüpheleniyorlar.

Ölen kişinin arkadaşları, ölen kişinin düşman veya problemleri olmadığını, ancak boş zamanlarının çoğunu telefon oyunları oynayarak geçirdiğini söyledi.

Rattanauppaphan'ın arkadaşları, "Birkaç gün boyunca işe gelmeyince endişelenmeye başladık, bu alışılmadık bir durumdu. Stres veya sorun yaşadığından hiç bahsetmedi, ancak boş zamanlarını telefonunda çevrimiçi oyunlar oynayarak geçiriyordu" şeklinde konuştu.

Polis, cesedi otopsiye gönderdi ve olayı ilk raporunda kaza olarak kaydetti. Polis Yarbay Samran Wongchaiya konu hakkında şunları dedi: "İlk soruşturmalarımız, boğuşma izine ya da şüpheli bir faaliyete işaret eden herhangi bir bulgu olmadığını gösteriyor. Vücudunda elektrik çarpması belirtileri olduğu için ölümüne elektrik akımının neden olduğuna inanıyoruz."

Telefonun marka ve modeli ise belli değil.