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Dünya Asya ülkesinde inanılmaz olay! Dövüş horozu polisi öldürdü
Dünya

Asya ülkesinde inanılmaz olay! Dövüş horozu polisi öldürdü

Filipinler'de polis ekipleri, horoz dövüşlerinin yapıldığı alana baskın düzenledi. Bu sırada ayağına kesici alet bağlı olan bir horoz, polisin atar damarının kesilmesine neden oldu. Söz konusu polis memuru hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 08:59:00 - 2020-10-29 09:01:39
Asya ülkesinde inanılmaz olay! Dövüş horozu polisi öldürdü

Filipinler'de horoz dövüşü düzenlenen bir salona polis tarafından baskın düzenlendi. Baskında polis memuru Teğmen Christine Bolok, ayağına jilet bağlanan bir horozun saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

BBC'de yer alan habere göre, Filipinler'deki horoz dövüşlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başladığından beri yasak olduğu bildirildi. Pandemi öncesi ise bu dövüşlere yalnızca pazar günleri ve resmi tatillerde, lisanslı dövüş salonlarında izin veriliyordu.

AFP'ye konuşan Bölge Emniyet Müdürü Yarbay Arnel Apud, olayın "büyük bir talihsizlik" ve "açıklaması güç bir şanssızlık" olduğunu kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Haberi duyduğumda kulaklarıma inanamadım. 25 yıllık meslek hayatımda ilk defa bir adamımı horoz dövüşünde hayvanın ayağına takılan jilet nedeniyle kaybettim."

Baskında üç kişi gözaltına alındı, yedi dövüş horozu, iki jilet seti ve 550 Filipin Pesosuna (yaklaşık 90 TL) el konuldu. Üç zanlı ise aranıyor.

Filipinler'de popüler olan horoz dövüşlerini çok sayıda kişi izliyor. Dövüşlere büyük bahisler de oynanıyor.

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