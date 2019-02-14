0553 313 94 23

Asya ülkesinde fabrikada patlama: Ölüler var

Güney Kore'nin Daejeon şehrinde bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

14 Şubat 2019 Perşembe 08:58
Asya ülkesinde fabrikada patlama: Ölüler var

Yonhap ajansının haberine göre, itfaiye ekipleri, ülkenin önde gelen bir şirketi tarafından işletilen mühimmat fabrikasında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktığını ve olayda 3 işçinin öldüğünü belirtti.

Yetkililer, roket itici yakıtı yapmak için kullanılan bazı kimyasal maddelerin patlamasının yangına yol açmış olabileceğini ifade etti.

"Siyah dumanlar yükseldi"

Bir görgü tanığı, bölgede "güçlü bir patlama sesinin ardından siyah dumanlar yükselmeye başladığını" aktardı.

Olay yerine 40'tan fazla itfaiye aracı sevk edilirken, yangının yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alındığı kaydedildi.

Patlamanın nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 08:58
  1. Güney Kore
  2. fabrika
  3. mühimmat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hizan’da kan bağışına yoğun ilgi
    1. Hizan’da kan bağışına yoğun ilgi
    2. Beykoz istinat duvarı çöktüaraçlar..
    3. Döviz kurları
    4. Ertuğrul Gazi’nin hayatı Arapça..
    5. (Özel) Telefonunu dinleyen memura..
    6. El Chapo, hayatının geri kalanını..
    7. Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta heyecanı..
    8. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    9. Gazeteci Lütfi Küpeli’den "Tataristan..
    10. Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın..
    11. Donmuş nehir üzerinde mangal yaptılar
    12. Ordu yerel seçim anket sonuçları 2019..
    13. Van’da terör operasyonu: 7 gözaltı
    14. Aydın’da 400 yıllık Tevrat ele..
    15. Aydın’da Ocak ayında 1405 adet gıda..
    16. Bursa’nın dağ ilçeleri beyaza büründü
    17. Brent petrolün varili 64,28 dolara..
    18. İDO ve BUDO seferlerine hava engeli
    19. Minyatür sanatçısı Uludağ’dan Rektör..
    20. Halis Günday 5. partisine rozet taktı
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay
    Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay