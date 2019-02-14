Asya ülkesinde fabrikada patlama: Ölüler var Güney Kore'nin Daejeon şehrinde bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, itfaiye ekipleri, ülkenin önde gelen bir şirketi tarafından işletilen mühimmat fabrikasında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktığını ve olayda 3 işçinin öldüğünü belirtti. Yetkililer, roket itici yakıtı yapmak için kullanılan bazı kimyasal maddelerin patlamasının yangına yol açmış olabileceğini ifade etti. "Siyah dumanlar yükseldi" Bir görgü tanığı, bölgede "güçlü bir patlama sesinin ardından siyah dumanlar yükselmeye başladığını" aktardı. Olay yerine 40'tan fazla itfaiye aracı sevk edilirken, yangının yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alındığı kaydedildi. Patlamanın nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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