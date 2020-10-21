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Dünya Asya ülkesinde büyük felaket! Vize almak için birbirlerini ezdiler: Çok sayıda ölü var
Dünya

Asya ülkesinde büyük felaket! Vize almak için birbirlerini ezdiler: Çok sayıda ölü var

Güney Asya ülkesi Afganistan'da Pakistan için vize almak isteyen yüzlerce kişi izdiham oluşturdu. Olayda 11 kişi hayatını kaybetti. Aynı zamanda çok sayıda insanın yaralandığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 09:48:00 -
Asya ülkesinde büyük felaket! Vize almak için birbirlerini ezdiler: Çok sayıda ölü var

Afganistan'ın doğusundaki Celalabad kentinde Pakistan'a yasal yollardan geçiş yapmak için vize almak isteyen yüzlerce kişinin toplandığı alanda izdiham yaşandı.

Pakistan vizesi talebinde yaşanan yoğunluk nedeniyle halkı futbol sahasında toplayan yerel yönetim, bölgede izdiham yaşanmasını engelleyemedi.

Mepanews'in haberine göre, bugün sabah saatlerinde yaşanan izdihamda vize kuyruğundaki 11 kadın öldü, 9'u kadın en az 12 kişi de yaralandı.

Celalabad kenti, Pakistan'a sınır komşusu olan Nangarhar vilayetinin merkezi.

Afganistan'da yaşayan halk, ülkedeki işsizlik nedeniyle Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerine çalışmak için gitmek zorunda kalıyor.

Kabil yönetiminin son dönemde sınır geçişlerinde aldığı tedbirler ve uygulanan prosedürün sıkılaştırılması nedeniyle vize yoğunluğunun arttığı ve izdihamın bu nedenle yaşandığı ifade ediliyor.

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