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Asya ülkesinde beyin iltihabı felaketi! 114 çocuk öldü

Hindistan'ın Bihar eyaletinde, beyin iltihabı salgını nedeniyle, 1 Haziran'dan bu yana 114 çocuk yaşamını yitirdi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:06
Asya ülkesinde beyin iltihabı felaketi! 114 çocuk öldü

Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde ansefalit (beyin iltihabı) salgınında 1 Haziran'dan bu yana 114 çocuk yaşamını yitirdi.

Federal hükümetin yayımladığı sağlık bülteninde yer alan bilgilere göre, Bihar eyaletindeki beyin iltihabı salgınında 1 Haziran'dan bu yana 114 çocuk hayatını kaybetti.

Sıcaklıkların 45 dereceye kadar çıktığı Muson mevsimiyle ortaya çıkan salgında şimdiye dek 500'den fazla vaka tespit edildi.

Halen 170 çocuk hastanelerde tedavi altında bulunurken, bunlardan 11'inin durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Hindistan'da nem ve sıcaklığın yüksek seviyelere çıktığı muson mevsiminde sivrisinek ısırmasıyla yayılan sıtma, tifo ve beyin iltihabı gibi salgın hastalıklar yaygın görülüyor.

Özellikle çocukları yoğun etkileyen beyin iltihabı, beyinde ödem oluşumuyla kusma ve yüksek ateş gibi şikayetlere yol açıyor.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 16:06
  1. ansefalit (beyin iltihabı)
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