Asya ülkesinde 12 balina kıyıya vurdu
Çin'de 12 balina kıyıya vurdu. Balinaların 3'ünün hayati fonksiyonlarını kaybettiği belirlendi.
Çin’in Zhejiang eyaletine bağlı Linhai plajında 12 balina karaya vurdu. Yetkililer, karaya vuran balinalardan 3’ünün kurtarma ekibi gelmeden hayati fonksiyonlarını kaybettiğini açıkladı. Yaklaşık 10 saat süren çalışmaların ardından 9 balina kurtarılarak güvenli bölgeye nakledildi.
Balinaların sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden yetkililer, balinalardan ikisinin serbest bırakıldığını bildirdi. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı kurtarma çalışmaları sırasında sıcaktan bunalan balinalar için barınaklar ve tenteler kuruldu. Linhay Balıkçılık Dairesi yetkililerinden Zhu Yupeng, “Kurtarma sırasında balinalardan birini denize bırakmaya çalıştık, ancak sahile vurdu" dedi.