Asya ülkesi karıştı! 113 mahkum hapishaneden kaçtı
Endonezya'da 726 tutuklunun bulunduğu bir hapishanede, dün akşam çıkan kargaşadan yararlanan 113 mahkum kaçtı.30 Kasım 2018 Cuma 09:15
Endonezya’nın Açe eyaletinde 113 mahkumun hapishaneden kaçtığı bildirildi.
Kargaşadan yararlandılar
Kompas gazetesinin haberine göre, eyaletin başkenti Banda Açe’de 726 tutuklunun bulunduğu bir hapishanede, dün akşam çıkan kargaşadan yararlanan 113 mahkum kaçtı.
Arama çalışmaları sürüyor
Olay sonrası farklı noktalarda yakalanan 20 firari mahkum yeniden cezaevine gönderilirken, diğer kaçak mahkumları arama çalışmaları devam ediyor.
Soruşturma başladı
Kargaşanın nedeni henüz bilinmezken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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