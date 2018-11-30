Asya ülkesi karıştı! 113 mahkum hapishaneden kaçtı

Endonezya’nın Açe eyaletinde 113 mahkumun hapishaneden kaçtığı bildirildi.

Kargaşadan yararlandılar

Kompas gazetesinin haberine göre, eyaletin başkenti Banda Açe’de 726 tutuklunun bulunduğu bir hapishanede, dün akşam çıkan kargaşadan yararlanan 113 mahkum kaçtı.

Arama çalışmaları sürüyor

Olay sonrası farklı noktalarda yakalanan 20 firari mahkum yeniden cezaevine gönderilirken, diğer kaçak mahkumları arama çalışmaları devam ediyor.

Soruşturma başladı

Kargaşanın nedeni henüz bilinmezken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.