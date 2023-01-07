Asya ülkesi Japonya'da toplam COVID-19 vaka sayısı 30 milyonu geçti! Üç ayda 10 milyon kişi coronavirüse yakalandı

Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülke genelinde ... Doğu Japonya'da Kovid-19 salgınının başından bu yana kayda geçen vaka sayısı 30 milyonu geçti.

Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı vaka ve ölüm sayılarını güncelledi.

Buna göre, Eylül 2022'de 20 milyonu aşan salgın vakaları, son 24 saat itibarıyla 30 milyonu geçti.

Aralık 2022'de Japonya'da salgın kaynaklı 7 bin 688 kişi öldü. Bu, aylık en yüksek rakam olarak kaydedildi.

Kyodo ajansı, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 25'inin Kovid-19'a yakalandığının tahmin edildiğini aktardı.

Ülke genelinde halihazırda 659 kişi yoğun bakım servislerinde virüs tedavisi görüyor.

Doğu Asya ülkesi Japonya'da, ilk Kovid-19 vakası Ocak 2020'de kayda geçmişti.

BÜYÜME HIZI BAKIMINDAN İKİNCİ SIRADA

ABD'deki varyantlar arasında Kraken'in payının yüzde 40 olduğunu, bir hafta içinde hakim varyant haline geleceği belirtilen değerlendirmede, bu alt varyantın BA.1'den sonra büyüme hızı bakımından ikinci sırada olduğu kaydedildi.

ECDC değerlendirmesinde, "Bu varyantın AB içinde Covid-19 vakalarının artışına etki etme ihtimali bulunuyor.

Ancak bu artış gelecek ay içinde olmayacaktır çünkü varyant AB ülkelerinde şu an için çok düşük seviyelerde görülüyor" denildi.

ABD'deki Kraken vakalarıyla ilgili veriler XBB.1.5'in hızla yayıldığını, vaka sayılarının 9 günde ikiye katlandığını gösteriyor.