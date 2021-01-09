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Dünya Asya ülkesi güne felaketle başladı! Çok sayıda bebek yanarak öldü
Dünya

Asya ülkesi güne felaketle başladı! Çok sayıda bebek yanarak öldü

Hindistan'da bir hastanede çıkan yangın sırasında 10 bebek yanarak öldü.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 11:34:00 -
Asya ülkesi güne felaketle başladı! Çok sayıda bebek yanarak öldü

Hindistan'ın Maharashtra kentindeki bir hastanede çıkan yangında en az on yeni doğan bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan’ın Maharashtra kentindeki Bhandara Genel Hastanesi'ne ait doğum ünitesinde yangın çıktı. Çıkan yangında 17 yeni doğan bebeğin bulunduğu ünite kullınalamaz hale geldi.

Yangında 10 yeni doğan bebeğin hayatını kaybettiği ifade edilirken, 7 bebeğin de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı bildirildi.

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