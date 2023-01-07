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Dünya Asya ülkesi bizzat Erdoğan'a bildirdi! Savaş pilotlarımız 2 saat içinde Türkiye ile uçmaya hazır, onay bekliyoruz
Dünya

Asya ülkesi bizzat Erdoğan'a bildirdi! Savaş pilotlarımız 2 saat içinde Türkiye ile uçmaya hazır, onay bekliyoruz

Pakistan Ulusal Havacılık Başkanı Tümgeneral Abbas Ghumman, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yaşananlara ilişkin Türkiye'deki bir anısını kamuoyu ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 18:10:00 - 2023-01-07 18:15:32
Asya ülkesi bizzat Erdoğan'a bildirdi! Savaş pilotlarımız 2 saat içinde Türkiye ile uçmaya hazır, onay bekliyoruz

Ekim ayında İstanbul'da düzenlenen SAHA Expo fuarında konuşma yapan Pakistan Ulusal Havacılık Başkanı Tümgeneral Abbas Ghumman, 2016 yılında yaşanan bir olayı anlattı.

15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında Türkiye'de ateşelik yaptığını söyleyen Tümgeneral Ghumman, bu alçak kalkışmaya Pakistan halkının da Türk halkı kadar üzüldüğünü söyledi. Ardından o dönemde yaşanan bir olayı anlatan Tümgeneral, Pakistan ile Türkiye arasındaki dostluğa dikkat çekti.

Tümgeneral Ghumman, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği harekat için pilot ihtiyacının olduğunu öğrendiğini ve hemen ülkesindeki askeri yetkilileri aradığını söyledi. Amirine 'Türk Hava Kuvvetleri'nin Pakistanlı pilotlara ihtiyacı var, onlara destek vermeliyiz' dediğini belirten Ghumman, amirinden 'Ne zaman istiyorlar, pilotlarımız 2 saat içinde hazır' yanıtını aldığını aktardı.

'Beni Erdoğan'a götürdüler'

Ülkesinden aldığı cevabı Türkiye Milli Savunma Bakanı'nı ileten Ghumman, "İki saat sonra, sanırım 4.00'te tekrar aradım ve 'Efendim pilotlarımız hazır' dedim. Buraya ne zaman gelmelerini istersiniz?" dediğini ve bakanın da kendisini alıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a götürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki saat sonra Pakistan pilotlarının uçmaya hazır olduğunu arz eden Ghumman, Erdoğan'dan 'Pakistan bizim 1 numaralı dostumuz ve kardeşimizdir. tüm zor zamanlarda test edilmiş ve kanıtlanmıştır.' cevabı aldığını söyledi.

'Türkiye-Pakistan ilişkileri böyledir'

Yaşanan bu olayın ardından iki ülke ilişkisini ifade etmeye çalışan Tümgeral, "Türkiye-Pakistan ilişkisi böyledir. Bundan gurur duyuyoruz. İlişkimizde en zor zamanlarda bile Türk dost ve kardeşlerimizin her zaman yanında olduk. Kıbrıs döneminde Türk dostlarımızın yanındaydık. Onlar da Keşmir'de zor günümüzde, her türlü krizde yanımızda oldular. İlişkilerimiz hep böyleydi. İnşallah artık bu ilişki bizim sorumluluğumuzdur. Bu bize atalarımızın verdiği bir sorumluluk. Çok değer verdiğimiz bir ilişki." dedi.

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Yorumlar

Yüksel sarıkaya

Seni seviyoruz Pakistan...

Abdullah Murat

Bir islam devleti islam devleti olmayan laik bir devletle ilşkilerini tartmalıdır. sol ve sağın ikitdar çizgisi çok farklıdır. 
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