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Dünya Asya ülkesi az önce ilan etti: Afganistan uçağını vurduk
Dünya

Asya ülkesi az önce ilan etti: Afganistan uçağını vurduk

Özbekistan Savunma Bakanlığı, sınır ihlalinde bulunan Afganistan ordusuna ait bir askeri jeti vurduklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 16:52:00 -
Asya ülkesi az önce ilan etti: Afganistan uçağını vurduk

Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'ın ordusuna ait bir askeri jet Özbekistan sınırını geçtikten sonra düştü. Özbekistan Savunma Bakanlığı, uçağı sınır ihlalinde bulunduğu gerekçesiyle kendilerinin düşürdüğünü açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Afgan uçağının Özbekistan hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Uçağın dün dün gece geç saatlerde, Özbekistan'ın Afganistan sınırında bulunan Surxondaryo bölgesinde düştüğü belirtilmişti. Özbekistan Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, pilotun kendisini fırlattığını ve yaralandığını söylemişti. Öte yandan, Özbekistan dün, sınırı geçen ve tıbbi yardım isteyen 84 Afgan askerini gözaltına almıştı.

Afganistan'ın bir diğer komşusu Tacikistan ise 100'den fazla Afgan askeri taşıyan birkaç uçağın Bohtar (Kurgantepe) kentine iniş yaptığını açıkladı. Tacikistan Doşişleri Bakanlığı, uçaklardan imdat sinyali alınması sonrası hava sahasına giriş izni verildiğini duyurdu.

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