Asya piyasalarında sert düşüş!
Asya borsaları Fed'in Mart ayında faiz artırımına yeşil ışık yakmasının ardından sert düşüşler kaydetti.
Asya Pasifik Bölgesi'nde hisse senetleri Perşembe günkü işlemlerde yatırımcıların Fed'den gelen mesajları sindirmeye çalışmasıyla geriledi.
Fed'in karar metninde faiz artışlarının yakında başlamasının uygun olacağı belirtildi.
Endekslerde yön Fed kararının ardında aşağı yönlü oldu.
Hang Seng Endeksi yüzde 2'den fazla azaldı.Hong Kong'da listelenen Çinli teknoloji devleri sert geriledi. Alibaba'da kayıplar yüzde 6'yı aştı, JD.com yaklaşık yüzde 5 düştü. Meituan yüzde 7'den fazla düşerken, Baidu ve Tencent hisseleri de satıcılı seyretti.
Çin ana karasında Shenzen ve Şanghay endeksleri de sert geriledi. Japon endekslerinde de yüzde 2'den fazla kayıp kaydedildi. Avustralya Borsası yüzde 1.5 civarında düştü.
Fed, faiz artışı 'yakında' dedi
Amerikan Merkez Bankası Fed küresel piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı. Beklentiler doğrultusunda politika faizi sabit tutulurken, karar metninde faiz artışlarının yakında başlamasının uygun olacağı belirtildi. Karar metninde, varlık alım operasyonunun Mart başında tamamlanacağı açıklandı. Diğer taraftan, Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararı sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Faizi Mart toplantısında artırma niyetindeyiz. Bunu yapmak için koşullar uygun." açıklamasında bulundu.