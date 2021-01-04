Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 959 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki vaka sayısı 478 bin 761’e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 263’e, iyileşenlerin sayısı da 448 bin 279’a yükseldi.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 910 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 516 bin 929’a çıktı.

Son 24 saatte 24 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı ise 7 bin 650'ye yükseldi.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 24 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 58 bin 721 vaka görüldü, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 58 bin 487 kişi de iyileşti.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 53 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, vaka sayısı 9 bin 18'e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 151'e çıktığı Hong Kong'da virüs bulaşan 8 bin 55 kişi iyileşti.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 745 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 8 bin 439 vaka görülürken, son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 65'e çıktı, virüs bulaşan 4 bin 352 kişi de iyileşti.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, yurt dışı kaynaklı, 3 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da vaka sayısı 815'e ulaştı.

Ülkede virüse yakalanan 696 kişi sağlığına kavuştu.