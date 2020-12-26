Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1406 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 469 bin 5’e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 67’ye, iyileşenlerin sayısı da 431 bin 55’e yükseldi.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte tespit edilen 834 Kovid-19 vakasıyla toplam sayının 508 bin 99’a çıktığı bildirildi.

Son 24 saatte 30 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 428'e yükseldi.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 10 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Söz konusu yeni Kovid-19 hastalarına “evde kalmaları” yönünde uyarı yapıldı. Ülkede bugüne kadar 58 bin 519 vaka görüldü, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 352 kişi iyileşti.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 59 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 bin 541'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle can kaybının yaşanmadığı kentte bugüne kadar virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 136’ya ulaştı, 7 bin 394 kişi de sağlığına kavuştu.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 110 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Bugüne kadar vaka sayısı 6 bin 20’ye çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 152 kişi iyileşti.











