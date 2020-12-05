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Aktüel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-12-05 14:49:58 -
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1733 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 438 bin 69’a çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 526’ya, iyileşenlerin sayısı da 399 bin 582’ye yükseldi.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, 12'si yurt dışı kaynaklı 13 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Vaka sayısının 58 bin 255'e yükseldiği ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 152 kişi iyileşti.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 1888 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 475 bin 879’a çıktı.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 35 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 807’ye yükseldi.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 101 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 bin 803'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadığı Hong Kong'da şimdiye kadar 112 kişi yaşamını yitirdi.

Virüse yakalanan 5 bin 511 kişi sağlığına kavuştu.​​​​​​​

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 17'si yurt dışı kaynaklı 19 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısının 4 bin 72'ye çıktığı ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 848 kişi iyileşti.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 3 kişide Kovid-19 vakası kaydedildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da toplam vaka sayısı 693'e ulaştı.

Tayvan'da virüse yakalanan 574 kişi sağlığına kavuştu.

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