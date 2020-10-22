Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

ANKARA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.



Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 17'si yurt dışı bağlantılı 121 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.



Ülkede toplam vaka sayısı 25 bin 543'e çıkarken, Kovid-19 testi pozitif çıkan 23 bin 647 kişi de iyileşti.



Güney Kore'de son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı ölümlerin sayısı 453'e ulaştı.



- Pakistan



Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 736 yeni Kovid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 325 bin 480’e ulaştı.



Son 24 saatte virüs nedeniyle ölüm görülmeyen ülkede can kaybı sayısı 6 bin 702'de kaldı.



Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 309 bin 136 oldu.



- Hong Kong



Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 11 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, ülkede virüs nedeniyle yeni can kaybı olmadı.



Bugüne dek 5 bin 281 vaka tespit edilen Hong Kong'da, virüs nedeniyle 105 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 5 bin 19 kişi iyileşti.



- Tayvan



Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 yurt dışı bağlantılı yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.



Toplam vaka sayısının 548'e ulaştığı ülkede, bugüne dek virüs nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 497 kişi de iyileşti.



- Filipinler



Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1664 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayı 363 bin 888'e çıktı.



Son 24 saatte virüs nedeniyle 38 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 783'e yükseldi. Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 312 bin 333'e ulaştı.



- Tayland



Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 19 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.



Bugüne dek 3 bin 719 vakanın görüldüğü Tayland'da virüs saptanan 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 514 kişi iyileşti, 146 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.



- Singapur



Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 7'si yurt dışı bağlantılı 8 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.



Bugüne kadar saptanan Kovid-19 vakasının 57 bin 941'e yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 28 kişi yaşamını yitirdi, 57 bin 821 kişi iyileşti.



Bakanlık, salgının ortaya çıkmasının ardından Kovid-19 vakalarının çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.



- Bangladeş



Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1626 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 394 bin 827'ye ulaştı.



Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 24 kişinin ölümüyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 747'ye yükseldi.



Bangladeş'te bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 310 bin 532 kişi de iyileşti.



Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

