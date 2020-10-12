Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.



Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 21 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.



Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 85 bin 578'e yükseldi.



Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Virüsün bulaştığı 80 bin 714 kişinin iyileştiği ülkede, 230 kişinin tedavisi sürüyor.



- Hong Kong



Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 11 yeni Kovid-19 vakasına rastlanırken, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.



Hong Kong'da şimdiye kadar 5 bin 194 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 105 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 4 bin 921 kişi de iyileşti.



- Güney Kore



Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 28'i yurt dışı kaynaklı 97 Kovid-19 vakası tespit edildi.



Toplam vaka sayısının 24 bin 703'e yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 22 bin 729 kişi iyileşti.



Son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 433'e yükseldi.

- Pakistan



Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 385 yeni Kovid-19 vakasının belirlendiği, toplam vaka sayısının 319 bin 317'ye ulaştığı bildirildi.



Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 580'e çıktığı ifade edildi.



Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 304 bin 185 olarak kayıtlara geçti.



- Singapur



Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2'si yurt dışı kaynaklı 4 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.



Bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısının 57 bin 880'e yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, hastalanan 57 bin 705 kişi de iyileşti.



- Filipinler



Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 564 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 343 bin 816'ya çıktı.



Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 11 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 332'ye yükseldi.



Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 293 bin 152'ye ulaştı.



- Tayland



Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 4’ü yurt dışı irtibatlı 5 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.



Bugüne dek 3 bin 636 vakanın görüldüğü Tayland'da virüs tespit edilen 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 454 kişi iyileşti, 128 kişinin ise tedavisi sürüyor.



Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.



- Bangladeş



Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1472 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 379 bin 738'e ulaştı.



Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 31 kişinin ölümüyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 555'e yükseldi.



Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 294 bin 391 kişi de iyileşti.



Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.





