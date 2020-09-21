Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

ANKARA (AA) - Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 12 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı kaydedilmezken toplam vaka sayısı 85 bin 291'e çıktı.



Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.



Virüsün bulaştığı 80 bin 484 kişinin iyileştiği ülkede halen 173 kişi tedavi altında tutuluyor.



- Hong Kong



Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 6 yeni vakaya rastlandı, bölgede toplam vaka sayısı 5 bin 39'a çıktı.



Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 103 kişinin hayatını kaybettiği Hong Kong'da, virüs tespit edilen 4 bin 717 kişi de iyileşti.



- Güney Kore



Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 15'i yurt dışı kaynaklı olmak üzere 70 Kovid-19 vakası tespit edildi.



Toplam vaka sayısının 23 bin 45'e yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 20 bin 248 kişi iyileşti.



Son 24 saatte virüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği ülkede can kaybı sayısı 385'e çıktı.



Ülkede 14 Ağustos'tan bu yana üç haneli rakamlarda bulunan günlük vaka sayısı iki gündür 100'ün altında seyrediyor.



Bu arada başkent Seul ve çevresindeki bölgelerde yüz yüze eğitime başlandı.



Hükümet dün aldığı kararla "sıkılaştırılmış 2. seviye" olarak adlandırılan karantina tedbirlerini 27 Eylül'e kadar uzatmıştı.



Tedbirler kapsamında gece kulüpleri, kareoke salonları, ayak üstü yiyecek büfeleri ve öğrenci sayısı 300'ü aşan etüt merkezleri geçici olarak kapatılırken restoranların ve kahve dükkanlarının akşam ve gece saatlerinde yalnızca elden veya eve siparişle çalışmasına izin veriliyor.



İç mekanlarda 50 kişiden fazla, dış mekanlarda ise 100 kişiden fazla kişinin katıldığı toplantı ve etkinlikler yasaklanıyor.



- Tayvan



Tayvan Salgın Komuta ve Kontrol Merkezinden (CECC) yapılan açıklamada, son 24 saatte görülen 2 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısının 509'a çıktığı belirtildi.



Tayvan'da, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüme rastlanmadı.



Virüs nedeniyle toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da, 479 kişi iyileşti, 23 hasta halen tedavi altında bulunuyor.



- Myanmar



Myanmar Sağlık ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 264 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 bin 805'ya çıktı.



Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 94'e yükseldi.



Myanmar'da hastalığa yakalanan 1260 kişi iyileşti.

- Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 3 bin 475 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 290 bin 190'a çıktı.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 15 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 999'a yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19 tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı da 230 bin 233'e ulaştı.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vakasına rastlanmadı.

Bugüne dek 3 bin 506 vakanın kaydedildiği ülkede virüs tespit edilen 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 342 kişi iyileşti, 105 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 9’u yurt dışı irtibatlı 31 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 57 bin 576'e yükseldi.

Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede virüs tespit edilen 57 bin 181 kişi de iyileşti.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1705 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 350 bin 621'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 40 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 979'a yükseldi.

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 258 bin 717 kişi iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart’ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

- Pakistan

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 633 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 306 bin 304'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 420'ye çıktığı ifade edildi.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 292 bin 869 olarak kayıtlara geçti.

