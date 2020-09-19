Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.



Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 14 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.



Ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı görülmezken toplam vaka sayısı 85 bin 269’a çıktı.



Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.



Ülkede Kovid-19 tespit edilen 80 bin 464 kişi de iyileşti.



- Filipinler



Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 3 bin 962 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 283 bin 460'a çıktı.



Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 100 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 930'a yükseldi.



Filipinler'de Kovid-19 tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı da 209 bin 885'e ulaştı.



- Hong Kong



Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 13 yeni vakaya rastlandı, bölgede toplam vaka sayısı 5 bin 10'a çıktı.



Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 103 kişinin hayatını kaybettiği Hong Kong'da, virüs tespit edilen 4 bin 707 kişi de iyileşti.



- Güney Kore



Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 4'ü yurt dışı kaynaklı olmak üzere 110 Kovid-19 vakası tespit edildi.



Toplam vaka sayısının 22 bin 893'e yükseldiği ülkede, şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 19 bin 970 kişi iyileşti.



Son 24 saatte virüs nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplamda 378 kişi yaşamını yitirdi.



Güney Kore'de 14 Ağustos'tan bu yana günlük vaka sayısı üç haneli rakamlarda seyrediyor.



Ülkenin Yonhap Haber Ajansı, Güney Kore ve Vietnam’ın yakın gelecekte iş seyahatlerini kolaylaştırmak için Kovid-19 kısıtlamalarını hafifletmeyi planladığını duyurdu.



- Bangladeş



Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1567 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 347 bin 372'ye ulaştı.



Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 32 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 913'e yükseldi.

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 254 bin 386 kişi iyileşti.



Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart’ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

- Singapur



Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 5’i yurt dışı irtibatlı 15 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.



Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 57 bin 558'e yükseldi.



Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede virüs tespit edilen 57 bin 71 kişi de iyileşti.



Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.



- Pakistan



Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 645 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 305 bin 31'e ulaştığı bildirildi.



Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 415'e çıktığı ifade edildi.



Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 292 bin 44 olarak kayıtlara geçti.



- Tayland



Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 3 Kovid-19 vakasına rastlandı.



Toplam vaka sayısının 3 bin 500 olduğu ülkede bugüne dek virüs tespit edilen 3 bin 338 kişi iyileşti, 103 kişinin ise tedavisi sürüyor.



Ülkede salgın nedeniyle bir kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 59'a yükseldi.



Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.